Ξεκάθαρος ο Χάρντεν για Ρόκετς: «Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να διορθωθεί» (vid)

'Όλο και πιο κοντά στην αποχώρησή του από το Χιούστον και τους Ρόκετς δείχνει να είναι ο Τζέιμς Χάρντεν. Ο... Μούσιας μιλώντας μετά την ήττα από τους Λέικερς ήταν ξεκάθαρος σε ερώτηση για το γιατί η ομάδα του δεν αντέδρασε απέναντι στους πρωταθλητές: «Δεν ήμαστε καλοί. Αγαπάω την πόλη, έχω κάνει εδώ κυριολεκτικά ότι μπορούσα να κάνω. Αυτή η κατάσταση είναι τρελή. Είναι κάτι που δεν νομίζω ότι μπορεί να διορθωθεί».

Οι Ρόκετς σύμφωνα με όσα αναφέρουν και ΜΜΕ στις ΗΠΑ συνεχίζουν την προσπάθεια προκειμένου να πετύχουν την καλύτερη ανταλλαγή, από την στιγμή που είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσει τον Χάρντεν στις τάξεις της. Μένει να δούμε αν τελικά υπάρξει αυτή η περιβόητη ανταλλαγή και με ποια ομάδα για έναν παίκτη που είναι «φονικό όπλο» στην επίθεση, αλλά και «ωρολογιακή βόμβα» με τα καπρίτσια του.

Looks like James Harden is ready to leave Houston pic.twitter.com/7e2UsYJHpr

— NBA Central (@TheNBACentral) January 13, 2021