Χάρντεν: «Δεν θέλω να το καυχιέμαι, αλλά είμαι καλός» (vid)

Ο «μούσιας» είχε «γεμάτη» στατιστική κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς καθώς σε 26 λεπτά συμμετοχής είχε 18 πόντους με 3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/5 βολές, ενώ είχε επίσης 11 ασίστ, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 4 λάθη.

Αυτό ήταν το πρώτο του ματς ύστερα από 40 μέρες καθώς στο μεσοδιάστημα ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στο πόδι. Μετά το τέλος του αγώνα είπε χαρακτηριστικά:

«Χωρίς να θέλω να το καυχιέμαι ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά είμαι καλός. Μελετάω το παιχνίδι, δεν είμαι εγωιστής και μου αρέσει να παίζω με τον σωστό τρόπο. Οπότε δεν προσπαθώ να κάνω κάτι που δεν μπορώ ή κάτι που δεν θα κάνει καλό στην ομάδα».

Νετς-Σπερς 128-116: Επιστροφή Χάρντεν με «double double» (vid)

James Harden wasn't surprised how quickly he was able to get back into the flow of things for the Nets:

"Not to brag or anything, but I'm really good at this game" pic.twitter.com/jVpDkh6X1g

