Οι Ουόριορς είναι πρωταθλητές, όχι νέα έκδοση των 'We Believe'! (pic & vid)

Μετά από έναν χρόνο τρομερής απογοήτευσης και έναν ακόμα δύσκολο, οι Ουόριορς βγάζουν αντίδραση και προετοιμάζουν τους εαυτούς τους, για την συνέχεια. Το play in δεν το... γλιτώνουν και πιθανότατα να βρουν απέναντι τους και τους Λέικερς, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να παραδοθούν. Μέσα σε μερικές ημέρες κέρδισαν το Νο.1 και το Νο.2 της βαθμολογίας, Τζαζ και Σανς με 122-116 και πλέον έχουν νέα ψυχολογία.

«Δεν μπορούμε να είμαστε η δεύτερη έκδοση των 'We Believe'. Έχουμε τον γαμη@@νο Στεφ Κάρι στην ομάδα μας», σχολίασε ο Ντρέιμοντ Γκριν.

“We’re not no We Believe 2.0, we got f---ing Steph Curry."

