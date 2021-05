Σοκ για τους Σέλτικς σε μια σεζόν που περνούν πολλές δυσκολίες και δεν είναι σταθεροί στην απόδοση τους. Ο Τζέιλεν Μπράουν αντιμετωπίζει πρόβλημα στον καρπό του χεριού του και θα αναγκαστεί να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ ετοιμάζεται να υποβληθεί σε επέμβαση για να λύσει το θέμα.

Οι Κέλτες χάνουν τον έναν εκ των 2 ηγετών και τώρα θα πρέπει ο Τζέισον Τέιτουμ να σηκώσει όλο το βάρος μόνος του, αφού δεν θα έχει δίπλα του τον... Διόσκουρο του. Ο Μπράουν έκανε την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, η οποία τον έφερε και για πρώτη φορά στο All Star Game. Φέτος μέτρησε 24.7 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ ανά ματς, ενώ σούταρε με 39.7% στα τρίποντα.

Η Βοστώνη βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 35-33 και τα πράγματα αναμένονται δύσκολα στη συνέχεια για εκείνη.

Breaking: Jaylen Brown will miss the rest of the season with a torn ligament in his left wrist, the team announced.

Brown is expected to have the torn ligament surgically repaired later this week. pic.twitter.com/6RAUgMPiKs

— SportsCenter (@SportsCenter) May 10, 2021