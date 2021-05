ΝΒΑ: Ο διαιτητής Τόνι Μπράουν διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας

Μια σοκαριστική είδηση επιφύλαξε για τον ανθρώπους και τους φιλάθλους του ΝΒΑ η σημερινή μέρα. Ο διαιτητής του NBA, Τόνι Μπράουν, δεν θα μπορέσει να διευθύνει ματς του ΝΒΑ μέσα στη σεζόν, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας.

NBA referee Tony Brown will not officiate for the remainder of the season and playoffs after being diagnosed with pancreatic cancer. Brown has officiated 1,109 regular season games and 35 playoff games in 19 seasons as an official.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2021