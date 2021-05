Δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του με τίποτα τη φετινή σεζόν ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος χτύπησε τον Κόλιν Σέξτον στη βουβωνική χώρα στο ματς των Μάβερικς με τους Καβς κι αποβλήθηκε για άλλη μια φορά φέτος.

Ο ίδιος μετά το ματς ανέφερε πως δεν το έκανε επίτηδες και δήλωσε : «Αφού είδα το βίντεο, ήξερα ότι τον χτύπησα, αλλά δεν το έκανα επίτηδες. Νομίζω ότι αυτά γίνονται σε πολλά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρω. Αυτή είναι η εξήγηση μου. Προφανώς δεν το έκανα επίτηδες. Απλά παλεύαμε για το ριμπάουντ, νομίζω».

Ωστόσο στο... twitter δέχθηκε κράξιμο για τη συμπεριφορά του. Ένας χρήστης έγραψε: «Ο Λούκα έχει τις αντιδράσεις ενός 7χρονου παιδιού», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και να αφήνεις τους νέους μαθητές του ΝΒΑ να νομίζουν πως είναι το σωστό».

«Φίλε τον χτύπησε στην βουβωνική χώρα, δεν γίνεται να το κάνεις αυτό Λούκα», «Τι είχε πάθει ο Λούκα; Συνήθως ήταν ένας πολύ ευχάριστος τύπος. Ίσως να έχει αγχωθεί που πρέπει να κουβαλήσει τους Μάβερικς», ήταν μερικά από τα μηνύματα, ενώ τέλος υπήρχε και εικόνα με τη λέξη βία και μια μπάρα στο μέγιστο για να χαρακτηρίσει αυτό που έκανε ο Λούκα.

Luka was ejected after being assessed a Flagrant 2 foul for an "aggressive strike into the groin area.” pic.twitter.com/jH2eA8P1pK

— SportsCenter (@SportsCenter) May 10, 2021