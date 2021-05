Ο νεαρός άσος των Μάβερικς αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα φέτος, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με το μπάσκετ. Βγάζει μεγάλο εκνευρισμό στο παρκέ και το πληρώνει πάρα πολύ συχνά. Κόντρα στους Καβαλίερς, στην νίκη των Μάβερικς με 124-97, αποβλήθηκε και πάλι και τα πράγματα για εκείνον έχουν αρχίσει να γίνονται αρκετά περίεργα. Σε μια διεκδίκηση ριμπάουντ χτύπησε τον Σέξτον χαμηλά και κάπως έτσι αποχώρησε από το παρκέ.

Αφού είδε το replay, ο νεαρός Σλοβένος σχολίασε: «Αφού είδα το βίντεο, ήξερα ότι τον χτύπησα, αλλά δεν το έκανα επίτηδες. Νομίζω ότι αυτά γίνονται σε πολλά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρω. Αυτή είναι η εξήγηση μου. Προφανώς δεν το έκανα επίτηδες. Απλά παλεύαμε για το ριμπάουντ, νομίζω».

Για ακόμα μια φορά ο Ντόντσιτς έφυγε από τον αγώνα γιατί αποβλήθηκε και φέτος το έχει παρακάνει και ακόμα και αν αυτό έγινε με δύο αντιαθλητικά, έχει 15 τεχνικές ποινές φέτος και απέχει μόλις μια πριν χάσει ένα παιχνίδι για την ομάδα του. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που αποβάλλεται στα 5 τελευταία παιχνίδια. Και στις 2 Μαΐου είχε αποβληθεί, κόντρα στους Κινγκς, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι οφείλει να ηρεμήσει.

Ο Λούκα βγάζει εκνευρισμό φέτος σε αρκετά παιχνίδια και ότι είναι δεύτερος σε αποβολές λέει πολλά. Γκρινιάζει στους διαιτητές και μπλέκεται σε περίεργες φάσεις, με αποτέλεσμα να τραβάει αρκετά μεγάλη κριτική. Ο νεαρός άσος μάλλον είναι λιγάκι... καλομαθημένος και απαιτεί πράγματα, τα οποία όταν δεν γίνονται τον εκνευρίζουν.

Το παιχνίδι του είναι τέτοιο που αναζητά τις επαφές και τα φάουλ, αλλά στο τέλος της ημέρας, βγάζει ένταση και το... πληρώνει η ομάδα του, ειδικά φέτος. Οι Μάβερικς πάντως συνολικά τα πάνε εξαιρετικά, βρήκαν ρυθμό και έχουν σκαρφαλώσει στην 5η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 40-28. Φαίνεται πως γλιτώνουν τα play-in, γεγονός που είχε κρίνει και είχε γκρινιάξει και γι' αυτό ο Λούκα Ντόντσιτς.

Better angle of Luka Doncic punching Collin Sexton in the groin area

pic.twitter.com/J3YlNTeOie

— NBA Central (@TheNBACentral) May 10, 2021