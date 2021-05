Κερ: «O Κάρι είναι MVP της σεζόν» (vids)

Όπως όλα δείχνουν, τα... όργια του Στεφ Κάρι θα βάλουν τους Ουόριορς στο play in τουρνουά και μέσω αυτού θα παλέψουν και για την είσοδο στα playoffs.

Ο Στεφ ήταν απολαυστικός και κόντρα στους Θάντερ, εκεί όπου πέτυχε 49 πόντους με 11 τρίποντα σε 3 περιόδους. Μετά το τέλος του ματς ο Στιβ Κερ τον αποθέωσε, αναφέροντας πως ο ηγέτης της ομάδας του είναι ο MVP της σεζόν.

«Βλέπω το show του κάθε βράδυ. Θαυμάζω όλα αυτά που κάνει σε κάθε ματς. Όχι μόνο στο παρκέ, αλλά και στον τρόπο που φροντίζει τον εαυτό του και είναι παράδειγμα για όλους τους συμπαίκτες του. Σίγουρα είναι ο MVP και μένει να δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε ο head coach των πολεμιστών.

Ο Κάρι έχει αναδειχθεί MVP του ΝΒΑ τόσο τη σεζόν 2014-15 όσο και το 2015-16 και θέλει και τρίτη κατάκτηση, ωστόσο ο Γιόκιτς δείχνει να βρίσκεται πιο κοντά φέτος.

Another day at the office for Curry

49 PTS // 11-21 3FG // 10-10 FT pic.twitter.com/bIHTDB2DyY

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 9, 2021