Ο Γκίμπσον έριξε αγκωνιά στον Πολ και ο CP3 έγινε έξαλλος με τον coach Θίμποντο! (vid)

Άναψαν τα αίματα στο ματς των Σανς με τους Τίμπεργουλβς. Ο Ταζ Γκίμπσον σταμάτησε την επίθεση των ήλιων, κάνοντας σκληρό και αντιαθλητικό φάουλ στον Κρις Πολ, αφού το έριξε αγωνιά.

Ο CP3 που μας έχει δείξει στο παρελθόν πως ποτέ δεν αντιδρά ήρεμα σε κάτι τέτοια, έγινε έξαλλος και φώναζε προς τον Τομ Θίμποντο κατηγορώντας τον για αυτή τη φάση.

Θίμποντο και Πολ έχουν συνεργαστεί και στην Team USA, αφού ο πρώτος ήταν υπεύθυνος στα θέματα της άμυνας της ομάδας. Στη συνέχεια ζήτησε εξηγήσεις από τον ψηλό των λύκων, ο οποίος δεν δεχόταν αυτά που του έλεγε ο Πολ. Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν για να λήξει η φασαρία χωρίς να έχουμε παραπάνω δράματα.

CP3 wasn’t having it after this hard foul by Taj Gibson

Gibson was called for a flagrant 1 pic.twitter.com/ZfESNT5WkI

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 8, 2021