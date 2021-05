Είναι 2 απο τους κορυφαίους παίκτης του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια και πάντα οι μάχες τους είναι ιδιαίτερες. Οι Μπακς επικράτησαν ξανά των Νετς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εντυπωσιακός με 36 πόντους και 12 ριμπάουντ, κερδίζοντας τον μεγάλο του αντίπαλο Κέβιν Ντουράντ.

Οι 2 σταρ τα είπαν σε πολύ όμορφο κλίμα μετά το τέλος του αγώνα και μένει να δούμε αν θα βρεθούν κάποια στιγμή και στα playoffs. Πιθανό είναι να βρεθούν είτε στους ημιτελικούς Ανατολής, είτε στους τελικούς περιφέρειας, αν ξεπεράσουν όποιο εμπόδιο βρεθεί στο δρόμο τους μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Πάντως κάθε φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι, μας προσφέρουν κάτι ξεχωριστό όπως είδαμε και τις τελευταίες μέρες. Το ΝΒΑ σίγουρα θα ήθελε μια κόντρα Γιάννη-Ντουράντ σε τελικούς Ανατολής.

Giannis and KD dap up after the game

Future ECF matchup? pic.twitter.com/CEN298UVQG

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 5, 2021