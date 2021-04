Τα Τζόρνταν του Μπιλ Μάρεϊ από το Space Jam πουλήθηκαν έναντι $22.000! (pic)

Ο Μπιλ Μάρεϊ είναι ο άνθρωπος που έδωσε την κρίσιμη πάσα. Την ασίστ που οδήγησε στο κάρφωμα που έκανε ο Μάικλ Τζόρνταν και έσωσε τον κόσμο των καρτούν και τον δικό μας. Όλα αυτά στο σύμπαν του Space Jam. Ο Μάρεϊ έδωσε την πάσα φορώντας ένα ζευγάρι της δεύτερης έκδοσης των υποδημάτων Τζόρνταν. Αυτά - φορεμένα το μακρινό 1996 - τέθηκαν σε δημοπρασία, μαζί με το κουτί τους και ένας τυχερός συλλέκτης κατάφερε να τα κάνει δικά του, με το αζημίωτο.

Η διαδικασία έκλεισε στις $21.875, ενώ σύντομα αναμένεται να διατεθούν τα ρούχα και οι κάλτσες που φορούσε ο ηθοποιός στην ταινία.

Bill Murray's Air Jordan 2 sneakers worn in "Space Jam" in its original box just sold for $21,875 at Julien's Auctions in Beverly Hills. pic.twitter.com/MleDuT921v

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 29, 2021