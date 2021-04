Σανς: Ο CP3 έδιωξε 11 χρόνια... φαγούρας! (pics)

Είναι γεγονός. Οι Σανς νίκησαν τους Κλίπερς με 109-101 και εκτός από το ότι είναι εντυπωσιακοί στο παρκέ, κατάφεραν και εξασφάλισαν μια θέση στα playoffs, μετά από 11 χρόνια. Οι Νετς το έκαναν χθες, οι Σανς το κατάφεραν σήμερα. Η ομάδα του Λος Άντζελες είχε κέρδισε τα δύο πρώτα παιχνίδια της σεζόν, αλλά το Φοίνιξ πάλεψε, ειδικά στο 4ο δωδεκάλεπτο και πήρε την νίκη.

Τα λόγια είναι πολύ συγκεκριμένα για το πως μια ομάδα που ήταν στον πάτο ανέβηκε στην κορυφή. Ο Κρις Πολ κάνε απίστευτα πράγματα. Είναι 35 χρονών, στην 16η σεζόν της καριέρας του και απλά παίζει εκπληκτικά. Δεν φώναζε άδικα ο κόσμος ότι είναι MVP. Κόντρα στους Κλίπερς είχε 10/15 σουτ, με 10 ασίστ, ενώ φαίνεται σαν να περνάει δεύτερη νιότη.

The Suns have clinched a playoff berth for the first time since 2010. pic.twitter.com/LcRTRzZI1U — StatMuse (@statmuse) April 29, 2021

Το ρεκόρ των Σανς είναι στο 44-18 και βρίσκονται στην δεύτερη θέση της Δύσης και αποτελούν σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της σεζόν. Μέχρι το περασμένο φθινόπωρο ο Μπούκερ έδειχνε μόνος και... απελπισμένος, με το ταλέντο του να χαραμίζεται στο Φοίνιξ και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Μπορεί κανείς να μην περίμενε τον Κρις Πολ να πάρει την απόφαση να μετακομίσει στο Φοίνιξ, αλλά εκείνος και το τόλμησε και φυσικά δικαιώνεται.

Έκανε το 215ο παιχνίδι του με 20 πόντους και 10 ασίστ, ισοφαρίζοντας τον Αζάια Τόμας, με την 5η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του ΝΒΑ. Παραπάνω είναι οι Όσκαρ Ρόμπερτσον, Μάτζικ Τζόνσον, ΛεΜπρον Τζέιμς και Ράσελ Ουέστμπρουκ. Η συζήτηση για το αν χωράει το όνομα του CP3 στους υποψήφιους MVP έχει ήδη ανοίξει. Κάνει καλύτερη κάθε ομάδα που έχει πάει. Κάθε μια από αυτές. Μπορεί να φθάρθηκε αρκετά στους Ρόκετς και να μην έφυγε με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά αυτά πλέον περνούν σε δεύτερη μοίρα. Απέδειξε για ακόμα μια φορά πως είναι ένας Point God. Η θέση του ανήκει, ξέρει πως να κάνει συνολικά μια ομάδα καλύτερη και το δείχνει στο παρκέ.

Πέρυσι, πήγε τους Θάντερ στα playoffs, ενώ δεν είχαν σχεδόν καμία πιθανότητα να βρεθούν εκεί και φέτος ανέβασε τους Σανς στην κορυφή και τους πήγε στα playoffs, μετά από 11 χρόνια και το κλάμα του Νας στα αποδυτήρια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όπου αναλαμβάνει την οργάνωση του παιχνιδιού ο Κρις Πολ, οι ομάδες τρυπούν το ταβάνι τους. Είναι ο παίκτης που κάνει την διαφορά και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα.

«Όλα καλά! Γνωρίζω εγώ τον εαυτό μου. Σκληρή δουλειά. Αυτό είναι το θέμα. Είμαι ανταγωνιστικός. Πρέπει να στηρίζεσαι στον εαυτό σου». Ο CP3 δεν έχει να δείξει σε κάποιον τι μπορεί να κάνει. Ξέρει καλά, δουλεύει σκληρά και έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, με τα αποτελέσματα να τον δικαιώνουν.

Never underestimate the Chris Paul effect pic.twitter.com/Plw0fjjA06 — Ry (@NinjaBands) April 29, 2021

Suns' record: 2019-20 34-39

2020-21 44-18 (10 more games left) Chris Paul deserves to be in the MVP conversation. pic.twitter.com/AlovSMN9gW — NBA Memes (@NBAMemes) April 29, 2021

@CP3 (28 PTS, 10 AST) puts up 25 2nd half PTS, propelling the @Suns to their first playoff berth since the 2009-10 season! #WeAreTheValley pic.twitter.com/PEH0qEO8rB — NBA (@NBA) April 29, 2021

