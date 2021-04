Πολ για όσους έλεγαν ότι είχε... ξοφλήσει: «Όλα καλά, γνωρίζω εγώ τον εαυτό μου» (vid)

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ είναι εκείνος που έμελλε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας των Σανς και να επαναφέρει την ομάδα στα playoffs ύστερα από 11 χρόνια.

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Κλίπερς, ο Κρις Πολ ρωτήθηκε για όλους όσους του άσκησαν κριτική λέγοντας ότι είχε... ξοφλήσει από το ΝΒΑ.

«Όλα καλά! Γνωρίζω εγώ τον εαυτό μου. Σκληρή δουλειά. Αυτό είναι το θέμα. Είμαι ανταγωνιστικός. Πρέπει να στηρίζεσαι στον εαυτό σου» ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του CP3 ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στον Ντέβιν Μπούκερ.

«Άξιζε να βρεθεί στα playoffs. Είμαι χαρούμενος για εκεινον. Μερικοί δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σπουδαίοι είναι κάποιοι. Και ο Ντέβιν είναι!»

