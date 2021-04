ΝΒΑ: Δύο νέα κρούσματα κορονοϊού σε 488 τεστ! (pic)

Η κανονική περίοδος στο ΝΒΑ έχει μπει στην τελική ευθεία της και η Λίγκα συνεχίζει να περιφρουρεί την υγεία των αθλητών, με συνεχόμενα τεστ και εμβολιασμούς. Τα αυστηρά μέτρα που έχει επιβάλλει το ΝΒΑ έχουν φέρει και το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού ενόψει των playoffs μερικά ανεπιθύμητα κρούσματα μπορεί να φέρουν ανατροπές στις σειρές.

Για την εβδομάδα 21-27 Απριλίου, το ΝΒΑ έκανε 488 ελέγχους και σε αυτούς βρέθηκαν μόλις δύο θετικά κρούσματα. Εδώ και μερικές ημέρες έχει ανακοινωθεί η τοποθέτηση του Ζακ ΛαΒίν των Σικάγο Μπουλς και του Ντε' Άαρον Φοξ των Σακραμέντο Κινγκς στο πρωτόκολλο υγείας.

Sources: Two new NBA players tested positive for coronavirus out of 488 tested since April 21.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2021