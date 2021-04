Νετς: Δύσκολα θα δούμε παιχνίδι με Χάρντεν, KD και Ίρβινγκ πριν τα playoffs! (pic)

Οι Νετς ξεπέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Ράπτορς, νίκησαν με 116-103 και έγιναν η πρώτη ομάδα της Ανατολής, που εξασφαλίζει την θέση της στα playoffs. Δεν μπορούν να πέσουν με τίποτα κάτω από την 6η θέση, οπότε μπορούν να είναι ευχαριστημένοι με το επίτευγμα τους. Αυτό που προβληματίζει όχι μόνο τον προπονητή τους, αλλά και όλο τον μπασκετικό πλανήτη είναι το πότε θα καταφέρουμε να δούμε μαζί την «μαγική» τριπλέτα.

Ίρβινγκ, Χάρντεν και Ντουράντ. Οι τρεις τους έχουν παίξει μόλις 7 παιχνίδια μαζί, μένουν 10 για να τελειώσει η κανονική διάρκεια, αλλά είναι σχεδόν απίθανο να προλάβει να επιστρέψει ο «Μούσιας» που είναι εκτός επ' αόριστον. Ο Νας παραδέχτηκε ότι έχει δρόμο ακόμα να διανύσει, στην αποθεραπεία του και πιθανότατα θα καταφέρουμε να τους δούμε, όταν τα κρίσιμα ξεκινήσουν.

The @BrooklynNets clinch an NBA Playoffs spot!

Teams ranked 7-10 will participate in the NBA Play-In Tournament after the regular season (May 18-21) to secure the final two spots in the Playoffs for each conference. pic.twitter.com/ZmEpVuoLKw

— NBA (@NBA) April 28, 2021