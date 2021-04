Ο Αντετοκούνμπο έχει 37 double double και 37 ματς με 25+ πόντους σε 51 παιχνίδια! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο MVP του ΝΒΑ, δύο συνεχόμενες φορές και καλός ή κακώς για κάποιους είναι και πάλι στην κουβέντα για τον πολυτιμότερο παίκτη της σεζόν. Ο Έλληνας σταρ, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, δέθηκε στο Μιλγουόκι και θα προσπαθήσει να πάρει το πρωτάθλημα με τους Μπακς.

Τα «Ελάφια» έκαναν ότι έκριναν σωστό για να τον βοηθήσουν και οι ανανεωμένοι Μπακς φέτος, βγαίνουν στο παρκέ, με στόχο τους Τελικούς. Η σεζόν τους δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο οι δύο περασμένες. Είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, κάνουν ήττες στην πορεία τους, αλλά δεν πτοούνται. Τουλάχιστον ο Γιάννης, που απάντησε και σε αυτή την ερώτηση.

«Με νοιάζει να βλέπω στα πρόσωπα των συμπαικτών μου, στα μάτια τους και να βλέπω την φωτιά, θα ξέρω ότι είμαστε σε καλό σημείο. Δεν μου λέει τίποτα η βαθμολογία, πέρυσι ήμασταν πρώτοι με διαφορά και το Μαϊάμι ήταν έκτο και πήγαν στους Τελικούς. Ποτέ δεν ξέρεις πως θα πάει αυτό. Όσο έχουμε καλή κουλτούρα θα είμαστε σε πολύ καλό σημείο».

Πάντως, αυτό που μένει σταθερό για το Μιλγουόκι είναι η απόδοση του Γιάννη. Ο Έλληνας σταρ βγαίνει στο παρκέ και κάνει πάλι σπουδαίες εμφανίσεις. Αν και φέτος έχει χάσει 10 παιχνίδια, έχει αγωνιστεί σε 51 και σε αυτά έχει;

Είναι απίστευτο το πόσο σταθερά καλός είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την ομάδα του. Δεν είναι τυχαία για ακόμα μια σεζόν στην κουβέντα για τον MVP. Ο Αντετοκούνμπο το αξίζει και το αποδεικνύει στο παρκέ. Το που θα φτάσει αυτό την ομάδα του είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι δεν γίνεται να θεωρούνται δεδομένα τα όσα κάνει, ειδικά με ολόκληρες άμυνες να είναι προσαρμοσμένες πάνω του.

Giannis Antetokounmpo tonight:

29 Points

12 Rebounds

8 Assists

3 Steals

58% FG% (11-19)

50% 3P% (2-4)

•37th double double this season.

•37th game with 25+ PTs this season.

•22nd game with 7+ AST this season.

•8th game with 3+ STLs this season.

•28th 25/10 game this season pic.twitter.com/b8vgdi4y8n

