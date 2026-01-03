Αντετοκούνμπο: Η απίστευτη πρωτιά του στη νίκη των Μπακς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, φτάνοντας σε ένα ακόμη μοναδικό επίτευγμα.
Μπακς - Χόρνετς 122-121: Ο Γιάννης υπέγραψε τη λύτρωση των Μπακς κόντρα στη Σάρλοτ
Στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, ο «Greek Freak» σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο σε μόλις 29 λεπτά, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη εντυπωσιακό βράδυ με απόλυτη ευστοχία στις βολές (8/8) και 10/17 δίποντα.
Με αυτή την εμφάνιση, ο Αντετοκούνμπο έφτασε τις 158 φορές που καταφέρνει να σημειώνει αυτή τη στατιστική με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε ένα παιχνίδι κανονικής περιόδου, ξεπερνώντας τους θρυλικούς Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον και ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία του NBA.
30 points.— NBA (@NBA) January 3, 2026
10 boards.
5 assists.
1 game-winner.@Giannis_An34 showed out in MIL's W!
He passes Kareem Abdul-Jabbar (157) for the second-most regular-season games with 30+ PTS, 10+ REB, and 5+ AST in NBA history! pic.twitter.com/tvc48gc8ke
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.