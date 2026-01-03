Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία στο NBA, ξεπερνώντας τους Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, φτάνοντας σε ένα ακόμη μοναδικό επίτευγμα.

Μπακς - Χόρνετς 122-121: Ο Γιάννης υπέγραψε τη λύτρωση των Μπακς κόντρα στη Σάρλοτ

Στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, ο «Greek Freak» σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο σε μόλις 29 λεπτά, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη εντυπωσιακό βράδυ με απόλυτη ευστοχία στις βολές (8/8) και 10/17 δίποντα.

Με αυτή την εμφάνιση, ο Αντετοκούνμπο έφτασε τις 158 φορές που καταφέρνει να σημειώνει αυτή τη στατιστική με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε ένα παιχνίδι κανονικής περιόδου, ξεπερνώντας τους θρυλικούς Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον και ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία του NBA.