Το όνομα του Μάικλ Ρεντ έχει συνδεθεί με τη σύγχρονη ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς. Ήταν ο all star παίκτης των Μπακς, πριν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και κάτοχος αρκετών ρεκόρ στην ομάδα του Ουισκόνσιν. Ο Giannis έχει καταφέρει να αποκτήσει κάμποσα ρεκόρ στο... ζωνάρι του, εκτός από ένα: αυτό με τους περισσότερους πόντους σε ένα ματς!

Ο Ρεντ έχει πετύχει 57 πόντους στις 11 Νοεμβρίου 2006 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ. Και ο Αντετοκούνμπο... ορκίστηκε ότι μία ημέρα το ρεκόρ θα του ανήκει! Ο Ρεντ παρακολούθησε τη νίκη των Μπακς κόντρα στους Σίξερς και μετά συνάντησε τον Αντετοκούνμπο.

Με τη στιχομυθία τους να είναι απλώς σουρεάλ: «Μία ημέρα! Μία ημέρα θα σπάσω το ρεκόρ σου! Ελπίζω να σταθώ τυχερός για ένα βράδυ!», είπε ο Giannis. Με τον Ρεντ να απαντάει: «Το ξέρω ότι θα το κάνεις, το ξέρω ότι θα το κάνεις! Ήμουν τυχερός. Ήμουν τυχερός για ένα βράδυ».

Ήδη ο Αντετοκούνμπο έχει ξεπεράσει τον Ρεντ στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών των Μπακς. Ο Ρεντ σταμάτησε στους 11.554, ενώ ο MVP είναι στους 11.972 και συνεχίζει το κυνήγι στον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (14.211).

Giannis: “One day I’m going to break your record”

Michael Redd: “I know you will” pic.twitter.com/d24ju3jb8H

