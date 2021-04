Κλίπερς για τίτλο, με ηγέτη που όλοι μείωναν! (pics)

Οι Κλίπερς τράβηξαν όλα τα βλέμματα πάνω τους πέρυσι, όταν αποφάσισαν να βάλουν στην ίδια ομάδα τον Καουάι Λέοναρντ και τον Πολ Τζορτζ. Η αποτυχία του έκανε τεράστιο θόρυβο και άκουσαν πάρα πολλά. Γκρίνια και αμφισβήτηση ήταν τα συναισθήματα που επικράτησαν και όχι μόνο αυτό, αλλά συνεχίστηκαν και φέτος.

Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησαν εντυπωσιακά και κόσμος και Τύπος δεν χρειάζονταν και πολλές αφορμές. Η αστάθεια και η μέτρια πορεία των σταρ τους έφερε τα... γνωστά σχόλια και τους έβαλε σε νέα μοίρα στην Δύση. Όμως το διάλλειμα του All Star Game ήταν αρκετό. Οι Κλίπερς έχουν εμφανιστεί άλλη ομάδα, με το trade του Ρόντο να κάνει την διαφορά και τον Πολ Τζορτζ να θυμάται τον παλιό καλό του εαυτό.

Από την διακοπή και μετά είναι πρώτοι σε ποσοστό νικών, πρώτοι σε επιθετικό rating, πρώτοι σε ποσοστό στο τρίποντο, είναι δεύτεροι σε net rating (πόσο καλύτερη ή χειρότερη είναι η ομάδα με συγκεκριμένους παίκτες στο παρκέ), είναι τέταρτοι σε ποσοστό σουτ και πέμπτοι σε αμυντικό rating. Είναι η πιο καυτή ομάδα στο ΝΒΑ αυτή την στιγμή, με απόλυτο ηγέτη τον Πολ Τζορτζ.

Αυτή την σεζόν εμφανίζεται μεταμορφωμένος. Άκουσε πάρα πολλά πέρυσι, αλλά μπήκε στην διαδικασία και προειδοποίησε ότι θα δούμε άλλον παίκτη φέτος. Ή καλύτερα θα δούμε τον παίκτη που είχαμε συνηθίσει παλιότερα. Η κακή του σεζόν στο Λος Άντζελες τον πλήγωσε σε πολλά επίπεδα, αλλά φαίνεται πως τα έχει αφήσει όλα πίσω του. Δούλεψε πολύ και κάνει την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του.

Έχει 23,8 πόντους, 6,4 ριμπάουντ, 5,4 ασίστ, με 48/43/89% και πολλά ρεκόρ καριέρας. Βγαίνει με μια αυτοπεποίθηση στο παρκέ που οι περισσότεροι είχαν ξεχάσει. Ο Λέοναρντ και με τον τραυματισμό του, έχει μείνει λίγο πίσω και ο PG13 βρήκε ευκαιρία να ηρεμήσει, να πετάξει λίγο από το άγχος του και να δείξει όσα μας είχε συνηθίσει.

Πλέον, οι Κλίπερς έχουν δυναμική και ποιότητα. Είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας, ο Ρόντο φαίνεται να συμπληρώνει τα κομμάτια που έλλειπαν και μαζί με Λέοναρντ και Τζορτζ δημιουργούν μια σπουδαία τριάδα, που αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

The Clippers are 17-5 since the All-Star break.

The hottest team in the NBA right now. pic.twitter.com/iqMPWojEkr

— StatMuse (@statmuse) April 21, 2021