Αντετοκούνμπο: «Όταν έρθει η ώρα ελπίζω να έχουμε πάρει το μάθημα μας» (vid)

Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Οι Σανς νίκησαν τους Μπακς στην παράταση, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην τελειώνει το ματς. Ο Greek Freak έκανε τάπα στον Μπούκερ όμως στη συνέχεια έδειξε να πονάει στο πόδι. Βγήκε εκτός παιχνιδιού και έδειξε να υποφέρει από κράμπες. Επειδή αυτό ακολούθησε τον τραυματισμό του Γιάννη, ήταν μεγάλο το ενδιαφέρον για το αν τελικά νιώθει καλά. Ο Έλληνας σταρ παραδέχτηκε ότι έπαθε κράμπα, μίλησε για το παιχνίδι και σχολίασε ότι πρέπει η ομάδα να μαθαίνει τα μαθήματα που παίρνει από αυτά τα ματς.

«Απλά έπαθα κράμπα, πρέπει να πιώ περισσότερα υγρά. Δεν έγινε κάτι άλλο. Ναι, είναι απελπιστικό, αλλά το ένιωθα. Έγινε ξανά. Εκείνη την ώρα δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Πήρα υγρά που με βοήθησαν με την κράμπα, αλλά το παιχνίδι έμοιαζε με παιχνίδι playoffs, ήθελα να το τελειώσω, να είμαι ανταγωνιστικός.

Όλοι έκαναν καλές επιλογές στο τέλος, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά ως ομάδα, αμυντικά. Η επίθεση μας ήταν καλή, πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα. Δεν μου άρεσε που ήμουν εκτός, αλλά χάρηκα που είδα παίκτες να πετυχαίνουν μεγάλα σουτ.

Φέτος έχουμε κερδίσει μερικά κλειστά παιχνίδια, έχουμε χάσει μερικά, αλλά πιστεύω ότι έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε έναν καλό γκαρντ, τον Τζρου, τον Κρις, εμένα, μπορούμε να εμφανίσουμε πολλά και διαφορετικά πρόσωπα.

Πρέπει να μπορούμε να εκτελούμε, να προστατεύουμε την μπάλα και να ξέρουμε τι μας κάνει. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε στο παρκέ. Πιστεύω ότι έχουμε σπουδαία ομάδα. Όταν η ώρα είναι η σωστή ελπίζω να έχουμε πάρει τα μαθήματα μας και να τα βγάλουμε στα playoffs. Νιώθω καλά τώρα. Θα πάω σπίτι, θα φάω, θα πάρω υγρά, θα ξεκουραστώ».

"I just cramped. Got to get more fluids in me. That’s it." pic.twitter.com/EhGazLPMhV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 20, 2021