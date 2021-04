Στεφ Κάρι: Ο μοναδικός με παραπάνω από 5 τρίποντα ανά αγώνα σε τρεις σεζόν! (pic)

Ο Στεφ Κάρι κάνει απίστευτα πράγματα στο παρκέ! Ο Ντρέιμοντ Γκριν παραδέχτηκε πως όταν λείπει, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και μάλλον δεν λέει ψέματα. Ο Κάρι, μετά από 49 αγώνες σημειώνει 5.1 τρίποντα σε 12 προσπάθειες ανά αγώνα.

Ο αριθμός έχει μικρή σημασία. Εκτός και αν σας πούμε πως είναι μόλις η τρίτη σεζόν στην ιστορία του ΝΒΑ που ένας αθλητής έχει τουλάχιστον πέντε εύστοχα τρίποντα ανά αγώνα. Ποιοι άλλοι δύο το έχουν κάνει; Στην ουσία κανείς, αφού σε όλες τις περιπτώσεις η απάντηση είναι ίδια: ο Στεφ Κάρι!

Τη σεζόν 2018-2019 είχε 5.1 τρίποντα σε 11.7 προσπάθειες (43.7%) και τη σεζόν 2015-2016 μέτρησε 5.1 τρίποντα σε 11.2 προσπάθειες (45.4%).

There are only 3 seasons in NBA history in which a player averages 5+ threes per game.

You guessed it.

1. Steph Curry in 2015-16

2. Steph Curry in 2018-19

3. Steph Curry in 2020-21

(Submitted by @StevieCozens from NZ) pic.twitter.com/dwSe1DEA2x

— StatMuse (@statmuse) April 19, 2021