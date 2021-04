Γκριν για Κάρι: «Ελπίζω να είναι καλά, όταν λείπει είναι δύσκολα» (vid)

Ο Στεφ Κάρι γύρισε το πόδι του, επτά λεπτά πριν από τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και τους Μπόστον Σέλτικς. Αλλά συνέχιζε να παίζει, τελειώνοντας το ματς με 47 πόντους και 11/19 τρίποντα!

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ρωτήθηκε για την κατάσταση του συμπαίκτη του, και τα λόγια του έδειξαν πόσο σημαντική είναι η παρουσία του δύο φορές MVP στη φετινή προσπάθεια των Ουόριορς.

«Δεν είμαι σίγουρος, ελπίζω να μην είναι σοβαρό το διάστρεμμα. Τον χρειαζόμαστε, το λιγότερο. Συνέχισε να παίζει, συνέχισε να παλεύει. Έχουμε ένα μομέντουμ, όταν λείπει έχουμε αρκετές δυσκολίες», παραδέχτηκε ο Γκριν.

Draymond hopes Steph is good to go on Monday because when they don’t have him “it gets real hard." pic.twitter.com/15mZIdixh6

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 18, 2021