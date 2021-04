Έδωσαν... ρέστα Ομπάμα, Σακίλ και Μπάρκλεϊ για την καμπάνια εμβολιασμού στις ΗΠΑ (vid)

Ο Μπάρακ Ομπάμα συνέχεια «πείραζε» τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ, τόσο για την αγάπη του για τον τζόγο και τις συχνές επισκέψεις του στο Λας Βέγκας, όσο και τις επιδόσεις του στο γκολφ.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Το ίδιο έκανε και για τον Σακίλ Ο' Νιλ λέγοντας ότι έχει παντού επιχειρήσεις και ότι πουλάει τα... πάντα, ενώ ο «Σακ» ανέφερε ότι ο Μπάρκλεϊ έχει περισσότερα χρήματα από εκείνον.

Αν μη τι άλλο είναι ένα απολαυστικό βίντεο όπου μεταξύ άλλων έγινε και η καμπάνια για τον εμβολιασμό στις ΗΠΑ.

Charles and @Shaq agree: we can all help end this pandemic by getting the COVID-19 vaccine. It's the only way to keep everyone safe and help us get back to all the things we miss most—from seeing family and friends to watching sports in person. pic.twitter.com/y2DlprGPds

