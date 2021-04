Σανς: Από την «φούσκα» που άρχισαν όλα! (pics)

Ήταν ο περασμένος Αύγουστος όταν όλοι έγραφαν για τους εντυπωσιακούς Σανς. Όχι γιατί είχαν κάνει καμιά τρελή σεζόν, αλλά γιατί ακριβώς δεν είχαν κάνει καλή σεζόν, αλλά πήγαν στην «φούσκα» του Ορλάντο, άλλη ομάδα. Μετά την διακοπή για τον κορονοϊό, το ΝΒΑ συνεχίστηκε σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου άπαντες περίμεναν να δουν πως θα εμφανιστούν οι ομάδες και παίκτες.

Αν μια ομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί η έκπληξη της «φούσκας», αυτή με ευκολία είναι οι Σανς. Η ομάδα του Φοίνιξ έκανε το 8-0 στην επανέναρξη του ΝΒΑ, κέρδισε τις εντυπώσεις και όλοι έψαχναν να βρουν τι το διαφορετικό συνέβη στο Φοίνιξ και εμφανίστηκε με άλλη διάθεση και φυσικά εξαιρετικό μπάσκετ. Αν κάποιος έλεγε σε όλους τους ειδικούς να δώσουν μια ομάδα που θα τέλειωνε αήττητη την «φούσκα», σίγουρα δεν θα επέλεγαν να... βάλουν τα χρήματα τους στους Σανς ή ακόμα καλύτερα θα γέλαγαν με όποιον το τολμούσε.

Είχε 8-0 ενώ έπαιξε δίχως τον δεύτερο καλύτερο σκόρερ του, τον Κέλι Ούμπρε Τζ. ή τον Μπαρνς, ενώ οι αντίπαλοι που είχε να αντιμετωπίσει ήταν όλες κορυφαίες ομάδες. Οι Σανς είχαν την δεύτερη καλύτερη επίθεση στην «φούσκα» και ο λόγος είναι ένας και έχει ονοματεπώνυμο. Ντέβιν Μπούκερ. Ο άσος του Φοίνιξ ήταν απλά εκπληκτικός. Δεν είναι ότι ήταν απλά καλός στην επίθεση, ήταν παραγωγικός σε ολόκληρο το παιχνίδι.

— First Take (@FirstTake) April 14, 2021

"[The Phoenix Suns] ARE legitimate title contenders right now ... they're live to win the whole thing!"

Είχε 50% ποσοστό ευστοχίας και 30 πόντους και 6 ασίστ ανά παιχνίδι. Το συνολικό του ποσοστό έφτασε στο 61%, γεγονός εντυπωσιακό. Το διαφορετικό που έδειξε είναι ότι είχε την ικανότητα να πηγαίνει στην γραμμή των βολών πολύ πιο εύκολα. Αναζήτησε την επαφή και μαζί εύκολους πόντους. Πήγε στην γραμμή περίπου 9 φορές σε κάθε παιχνίδι, πολύ πάνω από τον αριθμό που έχει στην καριέρα του και είχε το εξωφρενικό 95.4% (63-66).

Ο Μπούκερ έδειξε διαφορετική συμπεριφορά και σε άλλους τομείς της επίθεσης του, με τον νεαρό άσο να μπαίνει περισσότερο μέσα και να επιτίθεται στην στεφάνη, ενώ έδειξε να ελέγχει το σώμα του και την δύναμη του, ενώ έδειξε να αλλάζει και το στιλ του στο σουτ επιχειρώντας πολλά περισσότερα σουτ από μέση απόσταση και επιχείρησε και λιγότερα... τραβηγμένα τρίποντα. Εκεί ήταν το σημείο όπου αρκετοί μπορεί να σκέφτηκαν ότι κάτι δείχνει να έχει αλλάξει πραγματικά στο Φοίνιξ. Ο Μπούκερ ήταν εκείνος που όριζε την μοίρα της ομάδας του και αν εκείνος αποφάσιζε ότι ήθελε να κάνει κάτι συνολικά, τότε τα πράγματα θα γινόντουσαν καλύτερα για όλους.

Έπαιξε σαν σταρ, αλλά σκέφτηκε την ομάδα του και προσπάθησε να είναι αποτελεσματικός και είδε ότι έχει δίπλα του παίκτες που ίσως να μπορούν να στηρίξουν το ταλέντο του και σίγουρα να βρουν περισσότερη λογική σε αυτό το ρόστερ, τουλάχιστον περισσότερη από το παρελθόν.

Η «φούσκα» έδωσε στους Σανς ό,τι χρειάζονταν. Για πολλά χρόνια έψαχναν μια σπίθα που θα βάλει την φωτιά στην πόλη και την ομάδα και ίσως αυτό το 8-0 να ήταν αυτό που χρειάζονταν. Μετά από αυτή την καταπληκτική παρουσία, αποχώρησαν από το Ορλάντο και η προετοιμασία για την νέα σεζόν ξεκίνησε. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί που μπορούσε να φτάσει. Όλοι υποψιάστηκαν ότι κάτι συνέβη, αλλά κανένας δεν έβαζε το... χέρι του στην φωτιά ότι οι Σανς θα είναι μια τόσο διαφορετική ομάδα φέτος. Όλοι έκαναν λάθος. Το Φοίνιξ έχει αποφασίσει να πάει την διαδρομή μέχρι το τέλος και πλέον μπορούμε να το πούμε αυτό με σιγουριά.

. @CP3 has 40 assists and 1 turnover over in his last 4 games. pic.twitter.com/LIPT9bGRjW

Και εκεί που όλοι εντυπωσιάστηκαν με όσα έγιναν στην «φούσκα», ακολουθεί η άφιξη του Κρις Πολ. Ο έμπειρος γκαρντ γίνεται μέλος της παρέας και αυτόματα η ομάδα αλλάζει επίπεδο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι όπου πηγαίνει ο CP3, κάνει την ομάδα του καλύτερη. Το ίδιο έκανε και στο Φοίνιξ. Ο Μπούκερ σταμάτησε να είναι μόνος και έρημος, βρήκε εμπειρία και στήριξη και όλα τα υπόλοιπα ήρθαν στην πορεία. Οι Σανς απλά κάνουν εντυπωσιακά πράγματα. Αγνοούσαν τα playoffs από τη σεζόν 2010-11 και μετά, ενώ από το 2016 μέχρι το 2019 είχαν το χειρότερο ρεκόρ στη Δύση, όμως τώρα αυτό άλλαξε.

Είναι δεύτεροι στην Δύση (ποιος να τους το έλεγε), έχουν 40 νίκες και μόλις 15 ήττες και δύσκολα τους σταματάει κάποιος. Βασικά μοιάζει σχεδόν αδύνατον. Στην αρχή όλοι ήταν χαλαροί, αλλά πλέον δεν είναι αστείο. Ο Μπούκερ σε συνδυασμό με τον Κρις Πολ και το ταλέντο που υπάρχει γενικά, φαίνεται να ταιριάζει άψογα.

Ο νεαρός άσος κάνει αυτό που ξέρει καλά. Σκοράρει δίχως έλεος, αλλά του έλειπε ένας floor general να παίρνει τις αποφάσεις και φυσικά το βάρος από τους ώμους ενός νεαρού. Φέτος μετρά 25,7 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ. Ο CP3 κάνει αυτό ακριβώς. Μετρά φέτος 15,8 πόντους, 4,6 ριμπάουντ, 8,7 ασίστ και 1,5 κλέψιμο και τα λόγια είναι περιττά.

The Phoenix Suns have been so fun to watch this season.

CP3 has really brought this squad together

pic.twitter.com/xFWW7yRO3b

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 8, 2021