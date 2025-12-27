Ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε 12 από τους 30 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, και οι Σανς (17-13) επικράτησαν των Πέλικανς με 108-115.

Ο Ντέβιν Μπούκερ ηγήθηκε των Σανς στη Νέα Ορλεάνη, σημειώνοντας 12 από τους 30 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, σφραγίζοντας το 115-108 για το Φοίνιξ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 100-97 στα 4:58 για το φινάλε με βολή του Ζάιον Γουίλιαμσον, ωστόσο οι «Ήλιοι» έκαναν επιμέρους σκορ 18-8 ως το φινάλε, φτάνοντας στη νίκη.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-26, 48-53, 80-81, 108-115.

Χοκς-Χιτ 111-126

Οι Μαϊάμι Χιτ (16-15) παρατάχθηκαν στην Ατλάντα τα ξημερώματα του Σαββάτου 27/12 μετρώντας οκτώ ήττες στους τελευταίους εννιά αγώνες, όμως επικράτησαν των Χοκς (15-17) με 111-126, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Τρέι Γιανγκ σημείωσε 30 πόντους και μοίρασε επτά ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Τζόνσον άγγιξε το triple-double με 24 πόντους, 10 ασίστ και εννιά ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-32, 51-63, 84-90, 111-126.

Μάτζικ-Χόρνετς 105-120

Οι Σάρλοτ Χόρνετς (11-20) επικράτησαν εκτός έδρας των Ορλάντο Μάτζικ (17-14) με 120-105, έχοντας επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο ΛαΜέλο Μπολ ηγήθηκε των φιλοξενούμενων, σημειώνοντας 22 πόντους με 4/10 τρίποντα, επτά ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Παράλληλα, ο Μάιλς Μπρίτζες έκανε double-double με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ το Ορλάντο στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Άντονι Μπλακ, ο οποίος πέτυχε 24 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-38, 48-57, 77-96, 105-120.