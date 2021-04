Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Κάρι; (pics & vids)

Ο Στεφ Κάρι μοιάζει με έναν «δολοφόνο» με αγγελικό πρόσωπο. Χρόνια τώρα κάνει θαύματα στο ΝΒΑ και είναι από εκείνους που έχουν βρει τον τρόπο να διασκεδάζουν στο παρκέ. Έχει καταφέρει τα πάντα, παίζει το πιο fun to watch μπάσκετ, σκοράρει με μυθικούς τρόπους, σπάει ρεκόρ και επειδή χαμογελάει και δεν απαιτεί πράγματα, έχει βάλει τον κόσμο στην διαδικασία να νομίζει ότι είναι φυσιολογικό ή εύκολο.

Αυτό που κάνει σίγουρα δεν είναι εύκολο ή απλό. Έχει δουλέψει σκληρά, πάρα πολύ σκληρά και κάνει πράγματα στο παρκέ που δεν κάνει κανείς άλλος. Έχουν περάσει τεράστιοι σκόρερ από το ΝΒΑ, η συζήτηση ανοίγει συχνά για το ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, αλλά δεν γίνεται να «νικάει» στην τελική κούρσα ο Κάρι.

Ο Στεφ δεν είναι σαν τον ΛεΜπρον, τον Ντουράντ ή ακόμα και τον Τζέιμς που προκαλούν εντός και εκτός παρκέ, αλλά όταν παίρνει την μπάλα και κάνει τα δικά του ξέρει ότι είναι μοναδικός. Δεν μπορεί άλλος να τον ακολουθήσει. Απλά δεν μπορεί. Έχει ρίξει ιδρώτα, πολλή δουλειά, προσπάθεια και έχει καταφέρει η μπάλα να φεύγει τηλεκατευθυνόμενη από τα χέρια του. Δεν τον πειράζει τι γίνεται γύρω του. Είναι πάντα ήρεμος, είτε έχει τον Ντουράντ και τον Τόμπσον, είτε τον Ουάισμαν και τον Ούμπρε Τζ. Είναι πάντα εκεί να στηρίξει την ομάδα του και να αποδείξει ότι στο παρκέ είναι κορυφαίος, γιατί εκείνος έχει ρίξει όλη την δουλειά και έχει όλο αυτό το αδιανόητο ταλέντο.

Η ομάδα του πέρασε από τον πρωταθλητισμό, στην προσπάθεια χτισίματος και εκείνος έδειξε την κλάση του εντός και εκτός παρκέ. Όπως ήταν με τους σταρ γύρω του, έτσι είναι και με τους νεαρούς. Είναι ο ίδιος Κάρι. Βγαίνει στο παρκέ, διασκεδάζει το παιχνίδι και απλά διαλύει ότι ρεκόρ υπάρχει σε πόντους και τρίποντα.

Ίσως ο χαρακτήρας του και το ότι δεν απαιτεί πράγματα να μην έχει κάνει άπαντες να υποκλιθούν στο μεγαλείο του παιχνιδιού του, αλλά όποιος τον βλέπει ξέρει. Ξέρει ότι όσα κάνει, δεν μπορεί να τα κάνει κανείς άλλος. Πολλοί έχουν προσπαθήσει, άλλωστε τι είναι πιο εύκολο από το να πάρεις μια μπάλα και να την σουτάρεις, αλλά κανείς δεν το κάνει όπως εκείνος και κανείς δεν μπορεί να τα κάνει όλα τόσο καλά όσο εκείνος. Σκοράρει, διασκεδάζει, κερδίζει τίτλους, γράφει ιστορία και πρέπει να υποκλιθούν όσοι αγαπούν το άθλημα.

Don’t take Steph Curry for granted. We’re witnessing history pic.twitter.com/yRLXILrroj — Hilltop Hoops (@HilltopNBA) April 13, 2021

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ, Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

Ο Στεφ Κάρι μετά τις τρελές επιτυχίες που βίωσε με τους Ουόριορς τα περασμένα χρόνια, από την περσινή σεζόν βιώνει μια πολύ περίεργη κατάσταση. Η ομάδα του χτυπήθηκε από τραυματισμούς (μαζί και εκείνος), έχασε την δυναμική της, έκανε μια κακή σεζόν και φέτος έμεινε και πάλι μόνος του να παλεύει. Ο Τόμπσον είναι εκτός, είναι ο μοναδικός σταρ, που ξέρει τι σημαίνει πρωταθλητισμός και έπρεπε να βρει τρόπο να συνεχίσει. Και το έκανε.

Κόντρα στους Νάγκετς και στην νίκη των Ουόριορς, με 116-107, ο Κάρι είχε 53 πόντους, με 10 εύστοχα τρίποντα. Τι να πει κανείς γι' αυτή την εμφάνιση; Αποτελεί ρεκόρ από όπου και να την δεις. Αρχικά έγινε πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ουόριορς, ξεπερνώντας τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Έχει 17, 784 πόντους και φυσικά συνεχίζει, ενώ και στα τρίποντα δεν πάει πίσω.

17,784 points & counting. The most ever by a Golden State Warrior. Congrats to Stephen Curry on moving past Wilt Chamberlain as the franchise’s all-time scoring leader pic.twitter.com/qU7UXYUuMP — Golden State Warriors (@warriors) April 13, 2021

Έχει 18 παιχνίδια με 10+ τρίποντα, ενώ ο επόμενος που ούτε καν τον βλέπει, είναι ο Τόμπσον, ο οποίος το έχει κάνει μόλις 10 φορές. Τα λόγια είναι λίγο φτωχά, όταν βλέπεις τον Κάρι στο παρκέ. Έβαλε το όνομα του δίπλα σε εκείνα του Τζόρνταν, του Κόμπι, του Χάρντεν, αφού κατάφερε σε πάνω από μια σεζόν να έχει τρεις 50άρες. Ο Κάρι δεν μοιάζει στο στιλ των κορυφαίων.

Όλοι έχουν ένα κοινό. Ήταν ή είναι σκληροί. Ο Τζόρνταν, ο Κόμπι, ο ΛεΜπρον, ακόμα και ο Χάρντεν είναι ή ήταν υπερόπτες με το παιχνίδι τους. Δεν ανέχονταν «μύγα στο σπαθί τους», παίρνουν ή οι παλιότεροι έπαιρναν πολύ σοβαρά όσα γίνονται και μετρούν ή μετρούσαν τα δεδομένα τους. Ο Κάρι δεν είναι έτσι. Απλά βγαίνει και δείχνει τι είναι αυτός ικανός να κάνει. Φυσικά είχε την τύχη να είναι σε μια ομάδα που σάρωσε τίτλους και Τελικούς, αλλά στο τέλος της ημέρας δοκιμάζεται σε κάτι άλλο και είναι τρομαχτικά καλός.

Έχει αλλάξει τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι. Ο Κάρι βγήκε μπροστά, έφερε άλλον αέρα, έκανε τις άμυνες να σκεφτούν αλλιώς και εκείνος απλά κάνει τα δικά του. Έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, MVP βραβεία, αγαπάει τους Ουόριορς όσοι λίγοι αγαπούν έναν Οργανισμό, στο σύγχρονο ΝΒΑ και αυτό λέει πολλά για τον χαρακτήρα του.

Πάντα αμφισβητείται το πόσο καλός είναι ο Κάρι, το πόσο δύσκολα είναι όσα έχει πετύχει, αλλά κάπου εδώ πρέπει να αρχίσει να αλλάζει η κουβέντα. Όχι επειδή το γράφουμε εδώ, αλλά επειδή αυτά που κάνει στο παρκέ, δεν αφήνουν περιθώρια. Ο Στεφ Κάρι είναι ο καλύτερος σουτέρ που έχουμε δει στο ΝΒΑ και το αποδεικνύει. Πήγε το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο, κάνει πολλά πράγματα στο παρκέ, έδειξε ότι μπορεί να συνεργαστεί με όποιον έχει δίπλα του και πλέον έχει καταφέρει πολλούς που τον αμφισβητούσαν να υποκλιθούν στην ποιότητα και το μεγαλείο του.

Δεν του έχει χαριστεί τίποτα. Αντίθετα έχει ακούσει πάρα πολλά. Ο ηγέτης της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο έχει ανέβει μόνος του όλα τα σκαλιά μέχρι την κορυφή και του αξίζει ένα τεράστιο χειροκρότημα.

"He's changed the way the game of basketball is played."@GregAnthony50 & @channingfrye share their thoughts on Steph's historic night. pic.twitter.com/wvgLbG91Zm — NBA TV (@NBATV) April 13, 2021

STEPH IS RIDICULOUS He has 48 heading into the 4th. pic.twitter.com/dfUQl0r62w — SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2021

Steve Kerr congratulated Steph after he became the Warriors' all-time leading scorer pic.twitter.com/FN1NCB4TeT — SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ