Ο Κέβιν Ντουράντ δυσκολεύεται αρκετά στα play off από τη στιγμή που έφυγε από τους Γουόριορς.

Κάποτε στους Γουόριορς ήταν πρωταθλητής και απόλυτος πρωταγωνιστής ο Κέβιν Ντουράντ. Κατέκτησε τα πρωταθλήματα του 2017 και το 2018 και πήρε σπίτι του το βραβείο του MVP των τελικών, ενώ το 2019 ηττήθηκε στα NBA Finals από τους Ράπτορς σε μια σειρά που οι πολεμιστές έχασαν τους KD και Τόμπσον με σοβαρούς τραυματισμούς.

Όμως από τη στιγμή που έφυγε από τη συντροφιά του Κάρι και του Γκόλντεν Στέιτ, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην postseason. Δεν έχει καταφέρει να περάσει από τον δεύτερο γύρο των play off από το 2020 μέχρι σήμερα. Απέτυχε την τριετία 2020-23 με τη φανέλα των Νετς. Δεν τα κατάφερε ούτε στους Σανς το 2023 και φέτος. Μάλιστα... σκουπίστηκε τόσο το 2021 όσο και φέτος

Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της λίγκας που ψάχνει το τρίτο δαχτυλίδι της καριέρας του, έχοντας πατήσει στα 35 του χρόνια.

