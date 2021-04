Tiktoker ρώτησε τον Γιάννη τι δουλειά κάνει και απάντησε «Bitcoin»! (vid)

Ο Ντάνιελ ΜακΝτόναλντ είναι πασίγνωστος στο Tik Tok, αφού πλησιάζει celebrities και ανθρώπους με ακριβά αυτοκίνητα, ρωτώντας τους τι κάνουν για να ζήσουν!

Τα videos που ανεβάζει γίνονται αμέσως viral! Μάλιστα ο ΜακΝτόναλντ εντόπισε τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο σε μια Rolls Royce αξίας 335.000 δολαρίων και απεύθυνε στον Greek Freak το ίδιο ερώτημα: Τι κάνεις για να ζήσεις;

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς αιφνιδιάστηκε και στη συνέχεια απάντησε… αυθόρμητα: Bitcoin!

Bitcoin

Giannis when asked what he does for a living

(via ItsDanielMac/tiktok) pic.twitter.com/D1anPoPRUv

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 5, 2021