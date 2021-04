Από το ζενίθ, στο ναδίρ... Ποιος, αλήθεια, να το περίμενε. Ότι ο ΝτεΜάρκους Κάζινς με συμβόλαια που έφταναν τα 18 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και πριν καλά-καλά κλείσει 31 χρόνια ζωής, θα υπέγραφε 10ήμερα συμβόλαια.

Κι όμως. Η ατυχία και οι ουκ ολίγοι (σοβαροί) τραυματισμοί που του χτύπησαν την πόρτα, ήταν οι αιτίες για να πέσει τόσο χαμηλά η χρηματιστηριακή τιμή στο ΝΒΑ. Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο Κάζινς υπογράφει 10ήμερο συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Κλίπερς το οποίο θα ισχύσει μετά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα που ορίζει το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό.

Ο Κάζινς αγωνίστηκε φέτος σε 25 ματς των Ρόκετς έχοντας κατά μέσο όρο 9,6 πόντους και 7,6 ριμπάουντ, ενώ συνολικά σε 590 του ΝΒΑ μέτρησε 20,8 πόντους, 10,7 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ.

The Clippers are signing four-time All-Star DeMarcus Cousins to a 10-day contract this week, pending clearance of health and safety protocols, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2021