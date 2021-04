Η κλάση του είναι αδιαμφισβήτητη ωστόσο οι σοβαροί τραυματισμοί έχουν πάει πίσω την καριέρα του. Ακόμα και έτσι όμως ο ΝτεΜάρκους Κάζινς κάνει... γκελ σε ομάδες της λίγκας. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Boogie συζητά με τους Κλίπερς για δεκαήμερο συμβόλαιο, αλλά δεν θα παρθεί απόφαση μέχρι την επόμενη εβδομάδα

Ο Κάζινς έμεινε ελεύθερος από τους Ρόκετς και ψάχνει τρόπο να βάλει την καριέρα του ξανά σε τάξη. Τη σεζόν που διανύουμε, είχε 9.6 πόντους και 7.6 ριμπάουντ με 37% εντός πεδιάς σε 25 ματς με τη φανέλα του Χιούστον.

Για τη θέση 5 η ομάδα του Λου έχει Ιμπάκα και Ζούμπατς.

Clippers want a third center behind Ivica Zubac and Serge Ibaka and have been talking with Cousins on fulfilling that role on a 10-day. https://t.co/VcGEMnprLw

