Λέικερς - Μπακς 97-112: Ο «διπλός» Γιάννης... κατάπιε τους λιμνάνθρωπους! (vids)

Συνεχίζουν χωρίς απώλειες οι Μπακς, οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν εύκολα με 112-97 εκτός έδρας των Λέικερς. Οι λιμνάνθρωποι που δεν είχαν τους ΛεΜπρόν και Ντέιβις σε άλλο ένα ματς, έχασαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και τον Αντρέ Ντράμοντ που έκανε το ντεμπούτο του.

Με αυτή τη νίκη τους τα ελάφια πήγαν στο 30-17 και τελείωσαν το σερί 3 ηττών που έτρεχαν. Από την άλλη η ομάδα του Φρανκ Βόγκελ έπεσε στο 30-18.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση, αφού το κοντέρ έγραψε 25 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 μπλοκ (αλλά και 9 λάθη), 8/13 σουτ, 1/1 τρίποντα και 8/10 βολές. Εκτός του Έλληνα σταρ, ο Χόλιντεϊ είχε 28 πόντους με 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Μιντλετον είχε 17 με 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους κορυφαίος ήταν ο Χάρελ με 19 πόντους, ενώ ο Μόρις είχε 15 με 6 ριμπάουντ, ο Κούζμα 16 με 7 ριμπάουντ και ο Σρέντερ 17 με 8 ασίστ.

Το Μιλγουόκι είχε 14/26 τρίποντα στην αναμέτρηση, ενώ οι Λέικερς τελείωσαν το ματς με 10/36 προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Τα ελάφια έκαναν εξαιρετική εμφάνιση στο 2ο δωδεκάλεπτο το οποίο έληξε με ένα επιμέρους 33-19 και έβαλαν τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

When you try your best, but you don’t succeed. pic.twitter.com/FLBItxy1h2

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2021