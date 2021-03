Σρέντερ: Απέρριψε προσφορά ανανέωσης $84 εκατομμυρίων των Λέικερς!

Την τελευταία ημέρα των ανταλλαγών, οι Λος Άντζελες Λέικερς τοποθέτησαν σε ένα πακέτο ανταλλαγής (για τον Κάιλ Λάουρι) τον Ντένις Σρέντερ. Βασικό στέλεχος των φετινών Λέικερς, από τη στιγμή που αποκτήθηκε το καλοκαίρι. αλλά με μία πολύ καλή εξήγηση. Οι πρωταθλητές πρότειναν στον Γερμανό γκαρντ να ανανεώσει το συμβόλαιό που λήγει το καλοκαίρι.

Του πρόσφεραν $84 εκατομμύρια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μόνο που ο Σρέντερ αρνήθηκε. Κάτι που σημαίνει ότι η παραμονή του μετά το τέλος της σεζόν στο «Staples Center» φαντάζει δύσκολη.

