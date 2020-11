Ο Ντένις Σρέντερ θα φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών. Με το ελάχιστο αντίτιμο ανταλλαγής. Σύμφωνα με το ESPN, οι Λέικερς θα χρειαστεί να παραχωρήσουν την επιλογή Νο28 που έχουν στο Draft της 18ης Νοεμβρίου. Ήδη η Οκλαχόμα έχει και το Νο25, όπου δεν αποκλείεται να επιλέξει τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι! Στα ανταλλάγματα αναμένεται να βρίσκεται και ο Ντάνι Γκριν, πρωταθλητής με τους Σπερς, Ράπτορς και Λέικερς.

O Σρέντερ έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να λάβει 15.500.000 δολάρια. Τη σεζόν 2019-2020, σε 65 αγώνες, ο Γερμανός γκαρντ είχε 18.9 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Αυτή η εξέλιξη μάλλον αφήνει στην άκρη το σενάριο απόκτησης του Κρις Πολ.

Schroder-to-the-Lakers is well on course to be completed on Monday, sources tell ESPN. Rival teams in pursuit of the OKC guard have started moving onto new targets. The Lakers will land an impactful, versatile guard in pursuit of the franchise's title defense. https://t.co/KOAcjyIked

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 15, 2020