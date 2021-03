Μπλέικ Γκριφιν: «Δύο χρόνια λένε ότι είμαι χάλια και μόλις υπογράφω με τους Νετς, λένε ότι δεν είναι δίκαιο»

«Είναι κάπως αστείο, επειδή τα δύο τελευταία χρόνια ακούω μόνο πόσο κακός είμαι. Και ξαφνικά υπογράφω με αυτή την ομάδα και όλοι λένε, αυτό δεν είναι δίκαιο». Η τοποθέτηση του Μπλέικ Γκρίφιν είναι αφοπλιστική. Και πέρα για πέρα αληθινή. Πριν από μερικές ημέρες ήταν ο Μπλέικ Γκρίφιν που πια δεν κάρφωνε.

Μόλις αποκτήθηκε από τους Μπρούκλιν Νετς, αποτέλεσε αμέσως ένα κομμάτι στη δημιουργία μιας υπερομάδας στην αναζήτηση ενός πρωταθλήματος. «Είναι κάπως τρελό όλο αυτό που συνέβη. Αν στην αρχή της σεζόν, έλεγες ότι ο Τζέιμς (Χάρντεν), εγώ και ο ΛαΜάρκους (Όλντριτζ) θα καταλήγαμε στους Νετς, όλοι θα στοιχημάτιζαν στο αντίθετο ενδεχόμενο», πρόσθεσε ο Γκρίφιν.

Blake Griffin: “For the last couple years, all I’ve heard is how bad I am. You sign with this team and everybody’s like, ‘Thats not fair!” https://t.co/FZ5ccj9x5t

— Malika Andrews (@malika_andrews) March 29, 2021