Μπλέικ Γκρίφιν: O νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων, που δεν καρφώνει πια (pic)

Ήταν 6 Δεκεμβρίου του 2019, όταν ο Μπλέικ Γκρίφιν πήρε τον εσωτερικό διάδρομο και κάρφωσε δυνατά με το ένα χέρι στο καλάθι των Πέισερς. Από τότε έχει περάσει κάτι παραπάνω από ένας χρόνος και ο Γκρίφιν, δεν έχει σηκωθεί καν για κάρφωμα. Κάτι δεν είναι ίδιο και αυτό φαίνεται και στο παρκέ και στους αριθμούς του.

Με μια γρήγορα αναζήτηση στο twitter, εύκολα κάποιος ανακαλύπτει τις ερωτήσεις για το τι έχει συμβεί στον άλλοτε επιβλητικό dunker. Ο Γκρίφιν στο All Star Game του 2011 εντυπωσίασε άπαντες πηδώντας πάνω από ένα αυτοκίνητο και κέρδισε τον διαγωνισμό καρφωμάτων. Ήταν η πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ και κάπως έτσι μας συστήθηκε. Ο δυναμικός φόργουορντ πέρασε πάρα πολλά, έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς και πλέον δεν είναι ο ίδιος.

December 6th, 2019

The last dunk of Blake Griffin’s career pic.twitter.com/mGVlP2yTh8

