Η πρώτη είδηση αφορούσε τον ΛαΜάρκους Όλντριτζ. Διάλεξε τους Μπρούκλιν Νετς, για να κυνηγήσει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Και αφού ο Όλντριτζ αποφάσισε, ήρθε η σειρά του Αντρέ Ντράμοντ! Η επιλογή του άλλοτε σέντερ των Ντιτρόιτ Πίστονς φαίνεται να είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς! Με τους Μπόστον Σέλτικς να είναι η... φιναλίστ στη διεκδίκησή του.

Φυσικά, το δέλεαρ για τον Ντράμοντ - ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι - είναι το πρωτάθλημα, στο πλευρό των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις, αλλά και το γεγονός πως (όταν συμφωνήσει) πρόκειται να είναι μέλος της βασικής πεντάδας και να αποτελεί τον βασικό σέντερ των Λέικερς!

Χώρια που οι πρωταθλητές τον πίεσαν αρκετά το τελευταίο διάστημα για να τους επιλέξει, βλέποντας στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που θα «δέσει» την άμυνα και θα αποτελέσει μία εξαιρετική λύση στα ριμπάουντ (φέτος έχει 13.5 ανά παιχνίδι και στην καριέρα του μετράει 13.8 σε 624 παιχνίδια).

The Lakers have emerged as a strong frontrunner to sign free agent center Andre Drummond, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2021