Καβς - Πέισερς 120-109: Με ηγέτη Μίτσελ το Κλίβελαντ
Δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 120-109 οι Καβς. Το Κλίβελαντ εκμεταλλεύτηκε την ποιότητα του και επικράτησε με 120-109 των Πέισερς για το ΝΒΑ Cup.
Πλέον οι ιππότες πήγαν στο 11-6 στο συνολικό ρεκόρ τους, ενώ έχουν και 2-1 στο Κύπελλο του ΝΒΑ. Η Ιντιάνα προβληματίζει τη φετινή σεζόν μετά τους περσινούς τελικούς του ΝΒΑ και έχει μέχρι στιγμής 2 νίκες και 14 ήττες.
Για τους νικητές ο συνήθης ύποπτος Μίτσελ τελείωσε με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ 22 πόντους με 12 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μόμπλεϊ. Από την άλλη πλευρά ματσάρα έκανε ο τον Νέμπχαρντ με 32 πόντους και 8 ασίστ. Στους 26 πόντους και τα 9 ριμπάουντ σταμάτησε ο Σιάκαμ.
