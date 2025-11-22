Οι Καβαλίερς ήταν καλύτεροι από τους Πέισερς και επικράτησαν εύκολα με 120-109 για το NBA Cup.

Δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 120-109 οι Καβς. Το Κλίβελαντ εκμεταλλεύτηκε την ποιότητα του και επικράτησε με 120-109 των Πέισερς για το ΝΒΑ Cup.

Πλέον οι ιππότες πήγαν στο 11-6 στο συνολικό ρεκόρ τους, ενώ έχουν και 2-1 στο Κύπελλο του ΝΒΑ. Η Ιντιάνα προβληματίζει τη φετινή σεζόν μετά τους περσινούς τελικούς του ΝΒΑ και έχει μέχρι στιγμής 2 νίκες και 14 ήττες.

Για τους νικητές ο συνήθης ύποπτος Μίτσελ τελείωσε με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ 22 πόντους με 12 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μόμπλεϊ. Από την άλλη πλευρά ματσάρα έκανε ο τον Νέμπχαρντ με 32 πόντους και 8 ασίστ. Στους 26 πόντους και τα 9 ριμπάουντ σταμάτησε ο Σιάκαμ.