Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ανέλαβε δράση και φρόντισε να «καθαρίσει» τους Κλίπερς οδηγώντας τους Καβαλίερς στην εντός έδρας νίκη με 120-105.

Ένα... τρίλεπτο ήταν αρκετό για τον Ντόνοβαν Μίτσελ προκειμένου να επιβάλλει την... τάξη στο Κλίβελαντ και να εξασφαλίσει στην ομάδα του το μομέντουμ της νίκης.

Συγκεκριμένα ήταν τα τελευταία 3:06 της 3ης περιόδου όταν και ηγήθηκε με συνεχόμενα τρίποντα για το 15-3 επιμέρους των Καβς μετατρέποντας το 77-76 σε... 92-79.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το σημείο-κλειδί για την τελική έκβαση του αγώνα, με τον Μίτσελ να σταματάει στους 37 πόντους έχοντας 9/13 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 33 λεπτά συμμετοχής. Ο Έβαν Μόμπλεϊ πρόσθεσε από τη πλευρά του άλλους 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ντε'Άντρε Χάντερ τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Οι Καβαλίερς έφτασαν στο 12-6 ρεκόρ και στην 8η εντός έδρας νίκη τους σε σύνολο 11 αγώνων, παρά το γεγονός ότι είχαν πολλές απουσίες όπως αυτές των Τζάρετ Άλεν, Σαμ Μέριλ, Κρεγκ Πόρτερ Τζούνιορ και Λόνζο Μπολ. Οι Κλίπερς αντίθετα δεν έχουν ξεκινησει καλά τη σεζόν έχοντας 5-12 ρεκόρ και 2-7 μακριά από το Λος Άντζελες. Μετά την «55άρα» ο Χάρντεν είχε 19 πόντους με... 0/8 τρίποντα ενώ ο Καουάι Λέοναρντ πέτυχε 20 πόντους με 6/13 εντός παιδιάς.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-24, 59-52, 92-79, 120-105.