Νετς: Απέκτησαν και τον ΛαΜάρκους Όλντριτζ (pic)

Το Μπρούκλιν θέλει το πρωτάθλημα και το θέλει φέτος.

Λίγο μετά το ξεκίνημα της σεζόν απέκτησαν τον Τζέιμς Χάρντεν ο οποίος έχει παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο μέχρι τώρα.

Πριν μερικές μέρες πρόσθεσαν στη ρακέτα τους τον Μπλέικ Γκρίφιν και τώρα απέκτησαν και τον ΛαΜάρκους Όλντριτζ ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τους Σπερς έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Αυτή τη στιγμή οι Νετς έχουν τους Ντουράντ, Ίρβινγκ, Χάρντεν, Χάρις, Γκρίφιν, Τζόρνταν και Όλντριτζ.

Free agent LaMarcus Aldridge plans to sign with the Brooklyn Nets, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2021