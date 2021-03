«Μοίρασε αγάπη, αυτός είναι ο τρόπος του Μπρούκλιν». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο στίχος έχει... χαϊδέψει τα αυτιά του Τζέιμς Χάρντεν, κάποια στιγμή στη ζωή του.

Αποτελεί το βίωμα, που έγινε τραγούδι, από το γέννημα θρέμμα του Μπρούκλιν, τον συγχωρεμένο εδώ και χρόνια ράπερ, Notorius Big.

Εδώ και λίγους μήνες, ο Χάρντεν καταλαβαίνει και τη σημασία του στίχου. Την αληθινή εφαρμογή του. Και μοιράζει αγάπη. Με τον τρόπο του.

Η ανταλλαγή του στους Μπρούκλιν Νετς του άλλαξε τη ζωή. Από το Χιούστον, στη Νέα Υόρκη και το Μπρούκλιν. Μία πόλη με ιδιαίτερη και ξεχωριστή κουλτούρα.

Και ο Χάρντεν την αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή. Δίχως να λησμονεί όσα του πρόσφερε το Χιούστον.

Θα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτα το Χιούστον, μετά το Μπρούκλιν. Έτσι θα ήθελε και ο ίδιος.

Σε εκείνο το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τους φίλους των Ρόκετς αλλά και των κατοίκων του Χιούστον, ο Χάρντεν είχε αναφέρει ένα «χρέος». Που δεν τον αφήνει να πει «αντίο αν δεν διευθετηθεί».

Αυτό αφορά το πρωτάθλημα που υποσχέθηκε, αλλά δεν ήρθε. Αλλά και τη σχέση του με την κοινότητα.

Ο Χάρντεν μοιράζει αγάπη. Και χρήματα. Ό,τι του περισσεύει δηλαδή.

Βρισκόμαστε στον Φεβρουάριο του 2021. Η φανέλα του είναι πια ασπρόμαυρη, όχι κατακόκκινη. Και διαθέτει το σήμα των Νετς. Η πόλη του είναι το Μπρούκλιν. Και όμως. Όταν το Χιούστον βρέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από το απίστευτο χτύπημα της κακοκαιρίας, ο Χάρντεν δεν το σκέφτηκε για πολύ.

Τα περισσότερα σπίτια της περιοχής δεν είχαν ρεύμα και νερό για ημέρες. Και το εστιατόριό του, με την ευφάνταστη ονομασία «Δεκατρία» (παρμένο από τον αριθμό της φανέλας του) ξεκίνησε να μοιράζει δωρεάν φαγητό!

Ένα drive-thru επέτρεπε σε όσους έχουν ανάγκη να περνούν και να παραλαμβάνουν μία από τις 3.000 μερίδες που μοιραζόντουσαν καθημερινά.

Την επόμενη εβδομάδα, το «13» μοίραζε από 100 γεύματα, καθημερινά, σε πέντε σχολεία της περιοχής και άλλα 150 σε τοπικά γηροκομεία!

Και μέσα από την πλατφόρμα Relief Gang (σ.σ.: η συμμορία της ανακούφισης) πρόσφερε λύσεις για τα υδραυλικά προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία.

Αρκετά με το Χιούστον, ωστόσο.

Πλέον, ο Χάρντεν έχει αρχίσει να αισθάνεται μέλος (και) του Μπρούκλιν. Και θέλησε να βοηθήσει την κοινότητα. Και τα μικρά μαγαζιά της περιοχής.

Η καμπάνια για τα νέα παπούτσια του, θα μπορούσε να κατακλείσει την πόλη. Με το πρόσωπό του να φιγουράρει σε γιγαντοαφίσες. Παντού! Έτσι και αλλιώς, στις ΗΠΑ κινούνται με το δόγμα «όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο». Ο Χάρντεν προτίμησε τον αντίθετο δρόμο.

Η νέα καμπάνια του βρίσκεται στις βιτρίνες των καταστημάτων. Όχι απαραίτητα αυτών που ασχολούνται με την πώληση αθλητικών ειδών. Βρίσκεται σε κουρεία, σε εστιατόρια και μπαρ.

Και υποστηρίζει πως «είναι διαφορετικός». Όπως διαφορετικό είναι και το Μπρούκλιν.

To οικονομικό όφελος για τα παραπάνω από 25 καταστήματα που έχουν επιλεγεί για τη διαφήμιση θα είναι τεράστιο. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για εξαψήφιο νούμερο!

Η ζωή του Τζέιμς Χάρντεν δεν ήταν μόνο μία μπάλα του μπάσκετ. Ούτε ο... κακός Χάρντεν που έκανε τα πάντα για να πάρει την ανταλλαγή που ήθελε. Υπάρχει και ο άλλος Χάρντεν, εκείνος που λάτρευε να γελάει, να χορεύει και να ζει!

Υπάρχει η ιστορία με τον λογαριασμό! Τότε που ο Κρις Πολ και ο Τρέβορ Αρίζα ήταν συμπαίκτες του.

Ένα δείπνο, με καλό φαγητό, αρκετό αλκοόλ και διάφορες ιδέες για τα ύστερα του μπάσκετ. Όταν έφτασε η στιγμή για τον λογαριασμό, ο Χάρντεν είπε «δικός μου». Ο Πολ διαφώνησε και αναφώνησε «όχι δικός μου». Στη μέση μπήκε ο Αρίζα. «Αφήστε και οι δύο, δικός μου».

Το σκηνικό είναι σουρεάλ.

.@JHarden13 and Adidas are using the entire media budget for the launch of the new Harden Vol. 5 shoe to support 25 local minority-owned businesses in Brooklyn.

With signage on the storefronts, the impact for the businesses is expected to be six figures.

( @NickDePaula) pic.twitter.com/TYWDzHFrwq

— Front Office Sports (@FOS) March 3, 2021