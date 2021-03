ΝΒΑ: Ο ΛαΜάρκους Όλντριτζ χάρισε $6 εκατομμύρια για να μείνει ελεύθερος! (pics)

Τα πράγματα είναι απλά: Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αναζήτησαν την κατάλληλη ανταλλαγή μέχρι την τελευταία στιγμή. Η λύση δεν βρέθηκε, ο ΛαΜάρκους Όλντριτζ παρέμεινε στους Σπερς και έτσι προχώρησε η δεύτερη λύση: εξαγορά συμβολαίου. Αυτό του Όλντριτζ κοστίζει $24.000.000.

Και ο 35χρονος σέντερ χάρισε $6 εκατομμύρια στους Σπερς, προκειμένου να μπει στην αγορά των ελεύθερων, έχοντας κάνει νωρίτερα buy out. Πλέον, ο Όλντριτζ, - ο οποίος φέτος μετράει 13.7 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ (σε 21 ματς) - περνάει στην επόμενη φάση. Στις συναντήσεις με τις ομάδες που τον θέλουν και φυσικά δεν χρειάζεται να του δώσουν έναν... σκασμό λεφτά.

Ο άλλοτε σέντερ των Μπλέιζερς θα υπογράψει με την ελάχιστη αμοιβή του βετεράνου (ένα ποσό ανάμεσα στο 1 με 2,5 εκατομμύρια δολάρια), προκειμένου να αποτελέσει ένα πολύτιμο «γρανάζι» σα μία ομάδα που κυνηγάει το πρωτάθλημα. Γι' αυτό και οι συναντήσεις τους θα είναι με τέσσερις ομάδες: τους πρωταθλητές Λος Άντζελες Λέικερς που αναζητούν ένα αξιόλογο back up στον Άντονι Ντέιβις, τους Λος Άντζελες Κλίπερς, τους Μπρούκλιν Νετς και τους Μαϊάμι Χιτ.

Πάντως, οι τελευταίοι είναι αυτοί που έχουν συνδεθεί περισσότερο με την απόκτηση του Όλντριτζ.

LaMarcus Aldridge will meet with the Heat, Lakers, Clippers and Nets, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/4M8F0CVrzE

— NBA Central (@TheNBACentral) March 26, 2021