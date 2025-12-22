NBA: Άνετη βραδιά οι Σπερς, σπουδαίος Μπράνσον για τους Νικς
Νετς - Ράπτορς 96-81
Με επιμέρους 29-16 στην τελευταία περίοδο, οι Νετς (8-19) επικράτησαν άνετα των Ράπτορς (17-13) με 96-81, μετά την πολύ καλή εμφάνιση του Μίκαελ Πόρτερ Τζούνιορ.
Αυτός ήταν ο πρώτος σκόρερ των Νετς με 24 πόντους, για να ακολουθήσει ο Νόα Κλόουνι με 19 και ο rookie, Ίγκορ Ντεμίν με άλλους 16.
Κακή βραδιά για τους Ράπτορς, με τον Μπράντον Ίνγκραμ να μετράει 19 πόντους με 7/18 εντός παιδιάς και τον Ιμάνουελ Κουίκλι άλλους 17 με 5/16 αντίστοιχα.
Νικς - Χιτ 132-125
Ο Καρλ Άντονι Τάουνς πέτυχε μόλις 2 πόντους με 1/5 εντός παιδιάς, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους Νικς (20-8) να επικρατήσουν των Χιτ (15-14) με 132-125.
Αυτό, χάρη στην σπουδαία απόδοση του Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος ήταν ασταμάτητος και σκόραρε 47 πόντους με 6/13 τρίποντα, ενώ παράλληλα είχε 3 ριμπάουντ αλλά και 8 ασίστ.
Ο Μάικαλ Μπρίτζες σκόραρε ακόμα 24 και έτσι οι Νικς συνέχισαν να υπερασπίζονται την έδρα τους, έχοντας 14 νίκες σε 16 παιχνίδια.
Γουίζαρντς - Σπερς 113-124
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα βρίσκεται ακόμα σε περιορισμό λεπτών, ερχόμενος από τον πάγκο μετά τον τραυματισμό του, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους Σπερς (21-7) να κερδίζουν άνετα αδύναμες ομάδες, όπως τους Γουίζαρντς (5-22).
Το τελικό 113-124 είχε την υπογραφή του Ντι'Αρον Φοξ με 27 πόντους και 10/19 εντός παιδιάς, μαζί με 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, ενώ ο Λουκ Κορνέ ακολούθησε με 20 και άλλα 12 ριμπάουντ.
Στις 11 ασίστ σταμάτησε ο Στεφόν Καστλ, που σκόραρε και 18 πόντους, ενώ ο Τρίσταν Βούκσεβιτς σκόραρε 18 πόντους για τους Γουίζαρντς, έχοντας όμως 2/9 τρίποντα, μαζί με 9 ριμπάουντ και 3 μπλοκ.
