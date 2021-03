Ντόντσιτς: Από τον τίτλο του «next big thing», στην σκληρή πραγματικότητα (pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου μπάσκετ αυτή την στιγμή. Κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο. Ο νεαρός Σλοβένος έχει καταφέρει πράγματα που άλλοι παλεύουν χρόνια. Αφού σάρωσε στην Ευρώπη ότι τίτλο υπήρχε, έχει πάει στο ΝΒΑ και οδηγεί τους Μάβερικς, έχει γίνει ο ηγέτης του και είναι εκείνος που κατάφερε και τους έφερε στην επικαιρότητα, μετά τον τεράστιο Νοβίτσκι.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν μόλις το Νο.3 στο ντραφτ του 2018, οι Μάβερικς πήραν τον θησαυρό και πλέον κάθονται απέναντι και απολαμβάνουν το διαμάντι τους. Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του σε παρκέ, το παιδί αυτό είχε άστρο. Μάγεψε άπαντες στην Ευρώπη, μάγεψε και τους δύσκολους Αμερικανούς. Στις ΗΠΑ δεν χρωστούν καλές κουβέντες στους Ευρωπαίους και αυτό είναι γνωστό χρόνια τώρα.

Δεν είναι Αμερικανός, δεν είναι καν αμερικανοθρεμένος μπασκετικά, στην Ευρώπη ανδρώθηκε, η Ισπανία έγινε το «σπίτι» του, η Euroleague άνοιξε την σκηνή της και εκείνος έδειξε ότι εδώ η σκηνή δεν τον χωράει.

Στο ΝΒΑ κατάφερε κάτι που δεν γίνεται. Ένα ντραφτ και μάλιστα, ούτε καν το Νο.1, ένας ευρωπαίος ξανθούλης και... γλυκούλης παίκτης, να τους κάνει να δουν το παιχνίδι του και φυσικά να τον αποθεώσουν.

Και πως αλλιώς. Ο Λούκα έχει παίξει μόλις δύο σεζόν και σε αυτές έχει σαρώσει τίτλους, πήγε την ομάδα του στα playoffs και έχει καταφέρει να μπει στις μπασκετικές καρδιές όλων. Η τρίτη σεζόν του Λούκα στο ΝΒΑ, όμως, έκανε τις απαιτήσεις μεγαλύτερες, τους τίτλους να μην έχουν δίπλα τους την λέξη ρούκι και την κριτική σίγουρα πιο σκληρή. Αυτό μπέρδεψε και δυσκόλεψε τον Λούκα και αυτό φάνηκε από την αρχή της σεζόν.

Εμφανίστηκε στην χειρότερη του κατάσταση, με παραπανίσια κιλά και με πρόβλημα να βγάλει τον καλό του εαυτό στο παρκέ.

«Ο κόσμος στο twitter μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά είναι αλήθεια ότι δεν είμαι στην καλύτερη μου κατάσταση. Αλλά ξέρεις ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα μυώδης, οπότε τι να πω;», σχολίασε ο νεαρός, αλλά το πρόβλημα δεν ήταν η εικόνα στην τηλεόραση, αλλά η εικόνα του στο παρκέ.

Ο Λούκα ξεκίνησε νωθρά την σεζόν και βασικά εξαιρετικά άστοχα. Σούταρε με πολύ κακό ποσοστό στο τρίποντο, ενώ έδειχνε βαρύς, ενώ το ποσοστό του στο τρίποντο στα 4 πρώτα ματς της σεζόν ήταν 9,5%.

Κάποια στιγμή παραδέχτηκε ότι η νοοτροπία του φέτος ήταν κακή, αλλά δεν είχε και πολλά περιθώρια, αφού οι Αμερικανοί δεν... λυπούνται κανέναν. Εδώ τα... ακούει ο ΛεΜπρον σε κάθε λάθος του, στον Λούκα θα κολλήσουν; Όσο ο Ντόντσιτς ήταν μέτριος στο παρκέ, τόσο τα φώτα έφευγαν από πάνω του, με αποτέλεσμα πλέον να είναι αρκετά μακριά από εκείνον, που μπορεί να του κάνει και καλό.

Οι Μάβερικς ανεβαίνουν και ο λόγος που συμβαίνει αυτό, έχει ονοματεπώνυμο. Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να ξεκίνησε νωθρά την σεζόν, αλλά έχει βρει τον καλό του εαυτό. Μετά τα όσα άκουσε, ηρέμησε, έκανε πιο λογικό το παιχνίδι του, βρήκε συμπαραστάτες και αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς του, που όλο και ανεβαίνουν.

Όσο περνάει ο καιρός, ο χρόνος είναι σύμμαχος του και αυτό φαίνεται και στους αριθμούς του. Η πορεία του είναι μόνο ανοδική, πατά καλύτερα στο παρκέ και κάθε μήνα γίνεται και καλύτερος σε κάθε τομέα του παιχνιδιού. Στην νίκη επί των Μπλέιζερς, είχε 37 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, με 8/9 τρίποντα.

Ο Λούκα έχει σταματήσει να τραβά πάνω του όλα τα φώτα. Βγήκε γρήγορα από την κούρσα των MVP, αφού υπάρχουν άλλοι που είναι προφανώς καλύτεροι και παίζει πιο ώριμα και αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα του έχει απαιτήσεις από εκείνον. Μπορεί να είναι μικρός, αλλά καλώς ή κακώς, μπήκε μικρός σε αυτόν τον... χορό και τώρα θα... χορέψει.

Οι Μάβερικς έχουν μέτρια πορεία φέτος. Είναι στην 7η θέση, παλεύουν να μείνουν εκεί, με τον ανταγωνισμό να είναι σκληρός και ο Λούκα είναι από τους βασικούς λόγους, που παραμένουν εκεί. Πάντως δεν είναι εύκολη η πορεία, ούτε φέτος. Υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις από εκείνον, τόσες, που μερικές φορές είναι λίγο άδικο.

Luka Doncic got off to a slow start this season.

December:

23.8 PPG

45.2 eFG%

.250 W%

January:

28.3 PPG

53.4 eFG%

.467 W%

February:

30.3 PPG

56.7 eFG%

.667 W%

March:

31.1 PPG

62.6 eFG%

.714 W%

He’s balling now. pic.twitter.com/4ey5g9ws7Z

— StatMuse (@statmuse) March 22, 2021