Tόμπσον: Άνοιξε beef με τον πάγκο των Χιτ, τους έδειξε μετά από τρίποντο (vid)
Πριν λίγα 24ώρα ο Κλέι Τόμπσον άνοιξε το... γαϊτανάκι με τον Τζα Μοράντ στο ματς με τους Γκρίζλις, με τους ψυχραιμότερους να ηρεμούν την κατάσταση. Πάντως δεν δείχνει να ηρεμεί ο σουτέρ των Μάβερικς.
Ο πρωταθλητής με τους Γουόριορς, άνοιξε beef με τον πάγκο των Χιτ στην ήττα του Ντάλας από το Μαϊάμι. Στην αρχή ενώ παιζόταν η μπάλα μακριά από εκείνον, γύρισε και κάτι είπε προς τον πάγκο των Χιτ.
Στη συνέχεια σκόραρε για τρεις από τη γωνία και αμέσως γύρισε προς τον πάγκο των αντιπάλων και τους έδειξε επιδεικτικά. Πρωταγωνιστής των τελευταίων ημερών με όσα κάνει, αφού πρωταγωνιστεί.
Klay exchanged words with the Heat bench, then came down to hit a three and point at them 👀🍿 pic.twitter.com/dVghkP9DH7— Bleacher Report (@BleacherReport) November 25, 2025
