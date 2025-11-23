Ακόμα κι αν οι Μάβερικς ηττήθηκαν από τους Γκρίζλις με 96-102, ο Κούπερ Φλαγκ συνεχίζει να γράφει ιστορία και να... κυνηγάει τον ΛεΜπρον Τζέιμς ξεπερνώντας τον Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Κούπερ Φλαγκ είναι ένας 18χρονος rookie που ήδη παίζει πέρα από την ηλικία του και ξεχωρίζει ακόμα και μέσα από τις ήττες της ομάδας του. Στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στους Γκρίζλις στο Ντάλας, παρά το τελικό 102-96 υπέρ των φιλοξενούμενων, ο Φλαγκ απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ο πιο πολλά υποσχόμενος παίκτης της λίγκας αυτη τη στιγμή.

Με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 33 λεπτά συμμετοχής, ο Φλαγκ όχι μόνο κράτησε τους Μάβερικς ζωντανούς, αλλά δημιούργησε κρίσιμες φάσεις που έβαλαν την ομάδα σε θέση διεκδίκησης μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Ο 18χρονος rookie συνεχίζει μια εντυπωσιακή πορεία που έχει ήδη γράψει ιστορία με ρεκόρ που... αρέσουν στο NBA: 12 συνεχόμενα παιχνίδια με διψήφιο σκορ, ρεκόρ που ξεπερνά ακόμα και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς σε αντίστοιχη ηλικία, και πέντε 20άρες πριν τα 19, ξεπερνώντας το αντίστοιχο του Κόμπι Μπράιαντ. Ο Φλαγκ κυνηγάει πλέον μόνο τον «Βασιλιά», με στόχο να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 14 παιχνίδια με 20+ πόντους πριν τα 19.

Αν και οι Μάβερικς δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, η παρουσία του Κούπερ Φλαγκ έδωσε ελπίδα και ενθουσιασμό για το μέλλον. Σε μια σεζόν γεμάτη προκλήσεις για την ομάδα του Ντάλας, ο Φλαγκ ξεχωρίζει σαν ένας φωτεινός φάρος που γράφει ήδη το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία του NBA.