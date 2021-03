Ξεκίνησε νωθρά, αλλά ο Ντόντσιτς κάθε μήνα γίνεται και καλύτερος! (pic)

Οι Μάβερικς ανεβαίνουν και ο λόγος που συμβαίνει αυτό, έχει ονοματεπώνυμο. Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να ξεκίνησε νωθρά την σεζόν, αλλά έχει βρει τον καλό του εαυτό. Πολλά ακούστηκαν για εκείνον, εμφανίστηκε με αρκετά παραπανίσια κιλά και τα Χριστούγεννα, που άρχισε η νέα σεζόν, έδειχνε να μην είναι στην καλύτερη του κατάσταση.

Όσο περνάει ο καιρός, ο χρόνος είναι σύμμαχος του και αυτό φαίνεται και στους αριθμούς του. Η πορεία του είναι μόνο ανοδική, πατά καλύτερα στο παρκέ και κάθε μήνα γίνεται και καλύτερος σε κάθε τομέα του παιχνιδιού. Στην νίκη επί των Μπλέιζερς, είχε 37 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, με 8/9 τρίποντα.

Πλέον, είναι στο καλύτερο του σημείο και αυτό βγαίνει και στα αποτελέσματα της ομάδας του.

Luka Doncic got off to a slow start this season.

December:

23.8 PPG

45.2 eFG%

.250 W%

January:

28.3 PPG

53.4 eFG%

.467 W%

February:

30.3 PPG

56.7 eFG%

.667 W%

March:

31.1 PPG

62.6 eFG%

.714 W%

He’s balling now. pic.twitter.com/4ey5g9ws7Z

— StatMuse (@statmuse) March 22, 2021