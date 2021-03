Ντοκ Ρίβερς: «Κλόουν οι Χάρελ και Χάουαρντ» (vids)

Οι Σίξερς είχαν πρόβλημα με το ρόστερ τους στο παιχνίδι με τους Λέικερς, ενώ και από την ομάδα του Λος Άντζελες έλειπαν αρκετοί και σημαντικοί παίκτες. Ο Χάουαρντ μπλέχτηκε με τον Χάρελ και οι δυο τους είχαν μερικά σπρωξίματα και αντάλλαξαν και κουβέντες.

Το ένα έφερε το άλλο, οι δυο τους πήραν τεχνικές ποινές, ενώ ο Χάουαρντ λίγο μετά αποβλήθηκε κιόλας, αφήνοντας την ομάδα του, χωρίς άλλο ψηλό. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον προπονητή του, Ντοκ Ρίβερς, που χαρακτήρισε και τους δύο παίκτες κλόουν, ενώ παραδέχτηκε ότι ο παίκτης του δημιούργησε πρόβλημα.

