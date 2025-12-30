Ράπτορς - Μάτζικ 107-106: Πήρε το θρίλερ το Τορόντο, τριπλός αλλά και μοιραίος ο Μπανκέρο (vid)
Σπουδαίο ματς έγινε στο Τορόντο. Εκεί οι Ράπτορς άντεξαν στο τέλος και επικράτησαν με 107-106 των Μάτζικ.
O Mπαρνς με δύο βολές, 1:27 για το τέλος έκανε το 107-106 που παρέμεινε μέχρι τη λήξη. Ο Μπανκέρο αστόχησε στο σουτ που θα χάρισε τη νίκη στο Ορλάντο.
Καλό ματς ο Ίνγκραμ για τους νικητές με 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 19 είχε ο Σιντ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπανκέρο μέτρησε 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
