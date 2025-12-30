Mετά από θρίλερ οι Ράπτορς επικράτησαν των Μάτζικ με 107-106.

Σπουδαίο ματς έγινε στο Τορόντο. Εκεί οι Ράπτορς άντεξαν στο τέλος και επικράτησαν με 107-106 των Μάτζικ.

O Mπαρνς με δύο βολές, 1:27 για το τέλος έκανε το 107-106 που παρέμεινε μέχρι τη λήξη. Ο Μπανκέρο αστόχησε στο σουτ που θα χάρισε τη νίκη στο Ορλάντο.

Καλό ματς ο Ίνγκραμ για τους νικητές με 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ 19 είχε ο Σιντ. Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπανκέρο μέτρησε 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ.