Μαϊάμι Χιτ: Προσφέρουν τον Ρόμπινσον για τον Λάουρι!

Το Μαϊάμι θέλει να αποκτήσει, με κάθε τρόπο, ένα βετεράνο, έχοντας ξεχωρίσει τον Κάιλ Λάουρι, για να τον τοποθετήσει δίπλα στον Τζίμι Μπάτλερ. Και προτίθεται να δώσει ακόμη και τον Ντάνκαν Ρόμπινσον, ένα από τα βασικά κομμάτια της περσινής επιτυχίας μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ. Τη φετινή σεζόν, ο 26χρονος σουτέρ σε 44 αγώνες μετράει 12.5 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ, ενώ έχει 38.2% στα τρίποντα.

Πάντως, αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή ο έτερος σουτέρ των φιναλίστ, Τάιλερ Χίρο.

The Miami Heat are offering Duncan Robinson for Kyle Lowry, per @WindhorstESPN

Tyler Herro is still not in the offer. pic.twitter.com/Sdur4pAQSt

— NBA Central (@TheNBACentral) March 25, 2021