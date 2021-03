O Χάρντεν έφερε «clutch» αέρα στο Μπρούκλιν! (pic)

Πριν από το trade που έφερε τον «μούσια» στο Μπρούκλιν, οι Νετς μετρούσαν τρεις νίκες και τέσσερις ήττες στα επτά ματς που κρίθηκαν στο τέλος και τα οποία η διαφορά δεν ξεπερνούσε τους πέντε πόντους στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Αντίθετα, από τη στιγμή που ο Τζέιμς Χάρντεν έγινε μέλος των Νετς η ομάδα του μέτρησε 16-3 ρεκόρ (!!) στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αν μη τι άλλο, προσδίδει σιγουριά στο τελευταίο πεντάλεπτο των αγώνων!

Τελευταίο ματς η νίκη του Μπρούκλιν στο Πόρτλαντ απέναντι στους Μπλέιζερς.

Since James Harden's debut on Jan. 16, the Nets are 16-3 in games featuring clutch time (final 5 minutes, score within 5 points). Brooklyn's 16 victories in clutch-time games since Jan. 16 lead the NBA.

Prior to Harden's arrival, the Nets were 3-4 on the season in such games. pic.twitter.com/RyI6pVcQam

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 24, 2021